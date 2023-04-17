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В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.04.2023
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11:03 17.04.2023 (обновлено: 11:33 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/covid-19-1865753663.html
В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.04.2023
В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:03
2023-04-17T11:33
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 401 человек, на 12,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 26 субъектах."Выздоровело за сутки 5 944 человека, или на 13,1% меньше в сравнении с 16 апреля 2023 года. Выявлено 5 789 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 33,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более чем в среднем по стране.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили более пяти тысяч случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 401 человек, на 12,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 26 субъектах.
"Выздоровело за сутки 5 944 человека, или на 13,1% меньше в сравнении с 16 апреля 2023 года. Выявлено 5 789 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 33,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более чем в среднем по стране.
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