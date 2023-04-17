https://ria.ru/20230417/covid-19-1865753663.html

В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.04.2023

В России за сутки госпитализировали 401 пациента с COVID-19

Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:03

2023-04-17T11:03

2023-04-17T11:33

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 401 человек, на 12,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 26 субъектах."Выздоровело за сутки 5 944 человека, или на 13,1% меньше в сравнении с 16 апреля 2023 года. Выявлено 5 789 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 33,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 14,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20230415/vaktsina-1865518046.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19