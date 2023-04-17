https://ria.ru/20230417/chukotka-1865715998.html

На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя Думы о премиях

На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя Думы о премиях - РИА Новости, 17.04.2023

На Чукотке завершили расследование дела экс-председателя Думы о премиях

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, обвиняемого в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T02:21

2023-04-17T02:21

2023-04-17T02:21

происшествия

чукотский автономный округ

россия

чукотка

александр маслов

александр хинштейн

госдума рф

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Думы Чукотского автономного округа Александра Маслова, обвиняемого в том, что выписывал себе незаконные премии, сообщает региональное СУСК РФ. По версии следствия, с 2019 по 2021 годы фигурант издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной Думы не принимались. Как сообщало СУСК в ноябре 2021 года, бюджету региона причинен ущерб в сумме более 8,9 миллиона рублей. В декабре 2021 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн писал, что Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, ущерб от его действий может вырасти до 12,5 миллиона рублей. Суд заключил Маслова под стражу. Вину он не признает. "Следственными органами СК РФ по Чукотскому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотского автономного округа, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Следствие уточняет, что ущерб от действий фигуранта превысил 16,3 миллиона рублей. По версии СУСК, также за счет незаконно полученных обвиняемым квартальных премий и увеличенных размеров ежемесячных премий первоначально ему была пожизненно установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тысяч рублей больше, чем она ему полагалась. На стадии предварительного следствия она снижена. Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 миллионов рублей. В ноябре 2021 года Хинштейн заявлял, что партия "Единая Россия" исключила Маслова. По словам Хинштейна, незаконные премии - не единственное злоупотребление, в котором подозревается бывший спикер Чукотской думы, следствие проверяет и другие противоправные эпизоды. Маслов был председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа №2 с 18 сентября 2016 года.

https://ria.ru/20230113/vzyatochnichestvo-1844516344.html

https://ria.ru/20230327/banda-1860968296.html

чукотский автономный округ

россия

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