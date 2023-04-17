https://ria.ru/20230417/bogomolov-1865753206.html

Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля

Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля - РИА Новости, 17.04.2023

Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля

Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:03

2023-04-17T11:03

2023-04-17T11:03

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов. Богомолов умер в возрасте 86 лет в пятницу. "Прощание состоится в понедельник 17-го апреля в 13-00 по адресу улица Маршала Тимошенко 25", - написал Богомолов на своей странице в Facebook*.Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия", телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865265322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, новости культуры, москва