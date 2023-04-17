https://ria.ru/20230417/bogomolov-1865753206.html
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:03
2023-04-17T11:03
2023-04-17T11:03
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов. Богомолов умер в возрасте 86 лет в пятницу. "Прощание состоится в понедельник 17-го апреля в 13-00 по адресу улица Маршала Тимошенко 25", - написал Богомолов на своей странице в Facebook*.Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия", телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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общество, новости культуры, москва
Культура, Общество, Новости культуры, Москва
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве 17 апреля
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов.
Богомолов умер в возрасте 86 лет в пятницу.
"Прощание состоится в понедельник 17-го апреля в 13-00 по адресу улица Маршала Тимошенко 25", - написал Богомолов на своей странице в Facebook*.
Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде
. В 1965 году окончил ВГИК
, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия", телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб
".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Биография Юрия Богомолова