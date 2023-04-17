Рейтинг@Mail.ru
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:03 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/bogomolov-1865753206.html
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:03
2023-04-17T11:03
культура
общество
новости культуры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865241725_0:504:2383:1844_1920x0_80_0_0_e954e9d3fbc73d55c914c85f4541efc3.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов. Богомолов умер в возрасте 86 лет в пятницу. "Прощание состоится в понедельник 17-го апреля в 13-00 по адресу улица Маршала Тимошенко 25", - написал Богомолов на своей странице в Facebook*.Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия", телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865265322.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865241725_0:261:2383:2048_1920x0_80_0_0_1ba9e36fa986830900d11a3d86740830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новости культуры, москва
Культура, Общество, Новости культуры, Москва
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет 17 апреля

Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве 17 апреля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кинокритик Юрий Богомолов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым пройдет в Москве в понедельник, сообщил его сын Константин Богомолов.
Богомолов умер в возрасте 86 лет в пятницу.
"Прощание состоится в понедельник 17-го апреля в 13-00 по адресу улица Маршала Тимошенко 25", - написал Богомолов на своей странице в Facebook*.
Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия", телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Биография Юрия Богомолова
14 апреля, 17:29
 
КультураОбществоНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала