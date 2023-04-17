https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865826052.html

Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям

Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям - РИА Новости, 17.04.2023

Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям

Посол США в РФ Линн Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы во вторник, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:59

2023-04-17T14:59

2023-04-17T14:59

сша

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линн трейси

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы во вторник, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве. На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США Линн Трейси, сообщили в пресс-службе комиссии. "Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы послу Трейси посетить заседание комиссии Госдумы", - сообщили в пресс-службе дипмиссии. В посольстве отметили, что американская сторона ранее заявляла о приверженности своим обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также отвергла обвинения в производстве такого типа вооружений. "Мы считаем, что процесс консультаций с Россией (по этому вопросу) завершен. Добавить по этому поводу больше нечего", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, россия, линн трейси, госдума рф, безопасность, здоровье - общество