https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865826052.html
Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям
Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям - РИА Новости, 17.04.2023
Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям
Посол США в РФ Линн Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы во вторник, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:59
2023-04-17T14:59
2023-04-17T14:59
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы во вторник, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве. На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США Линн Трейси, сообщили в пресс-службе комиссии. "Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы послу Трейси посетить заседание комиссии Госдумы", - сообщили в пресс-службе дипмиссии. В посольстве отметили, что американская сторона ранее заявляла о приверженности своим обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также отвергла обвинения в производстве такого типа вооружений. "Мы считаем, что процесс консультаций с Россией (по этому вопросу) завершен. Добавить по этому поводу больше нечего", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, линн трейси, госдума рф, безопасность, здоровье - общество
США, Россия, Линн Трейси, Госдума РФ, Безопасность, Здоровье - Общество
Посол США отказалась приходить на заседание комиссии ГД по биолабораториям
Посол США Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы, посвященное биолабораториям
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не придет на заседание комиссии Госдумы во вторник, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве.
На заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине
приглашена посол США Линн Трейси, сообщили в пресс-службе комиссии.
"Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы послу Трейси посетить заседание комиссии Госдумы", - сообщили в пресс-службе дипмиссии. В посольстве отметили, что американская сторона ранее заявляла о приверженности своим обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также отвергла обвинения в производстве такого типа вооружений.
"Мы считаем, что процесс консультаций с Россией (по этому вопросу) завершен. Добавить по этому поводу больше нечего", - отметил собеседник агентства.
США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование