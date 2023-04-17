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Авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
20:06 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/bilety-1865918920.html
Авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты
Авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты - РИА Новости, 17.04.2023
Авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты
Авиакомпании РФ принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты, Минтранс РФ тем временем продолжает работу над продлением... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:06
2023-04-17T20:06
туризм
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании РФ принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты, Минтранс РФ тем временем продолжает работу над продлением субсидий на полеты по РФ на летний сезон 2023 года, сообщает ведомство. Ранее в понедельник замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям. Минтранс отметил, что субсидирование программы внутренних перевозок за фактически выполненный пассажирооборот было продлено, с ноября 2022 года по март 2023 года на эти цели из федерального бюджета выделено 25,3 миллиарда рублей. "В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года", - говорится в сообщении. Минтранс также сообщает, что большинство российских авиакомпаний в летнем сезоне 2023 года планируют сохранить действующую маршрутную сеть. В то же время ряд перевозчиков намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты

Российские авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты
Авиабилеты - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Авиакомпании РФ принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты, Минтранс РФ тем временем продолжает работу над продлением субсидий на полеты по РФ на летний сезон 2023 года, сообщает ведомство.
Ранее в понедельник замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям.
Минтранс отметил, что субсидирование программы внутренних перевозок за фактически выполненный пассажирооборот было продлено, с ноября 2022 года по март 2023 года на эти цели из федерального бюджета выделено 25,3 миллиарда рублей.
"В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года", - говорится в сообщении.
«
"Помимо государственной поддержки авиакомпании также принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты", - отмечает ведомство.
Минтранс также сообщает, что большинство российских авиакомпаний в летнем сезоне 2023 года планируют сохранить действующую маршрутную сеть. В то же время ряд перевозчиков намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.
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ТуризмЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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