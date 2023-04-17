https://ria.ru/20230417/bezhenki-1865949369.html
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок - РИА Новости, 17.04.2023
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:58
2023-04-17T22:58
2023-04-17T23:00
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украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty.По информации издания, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Он нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и порезал еще одну квартирантку. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.Полиция задержала нападавшего недалеко от места преступления.
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
В Польше мужчина с ножом напал на троих украинок и смертельно ранил одну из них
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет
газета LCA Facty.
По информации издания, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Он нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и порезал еще одну квартирантку. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция задержала нападавшего недалеко от места преступления.
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