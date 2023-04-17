https://ria.ru/20230417/bezhenki-1865949369.html

В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок

В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок - РИА Новости, 17.04.2023

В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок

В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:58

2023-04-17T22:58

2023-04-17T23:00

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856420818_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_4837010d6397199a8d3e0c3bdc0f2d68.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty.По информации издания, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Он нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и порезал еще одну квартирантку. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.Полиция задержала нападавшего недалеко от места преступления.

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, польша, украина