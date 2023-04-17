Рейтинг@Mail.ru
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 17.04.2023 (обновлено: 23:00 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/bezhenki-1865949369.html
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок - РИА Новости, 17.04.2023
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:58
2023-04-17T23:00
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856420818_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_4837010d6397199a8d3e0c3bdc0f2d68.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty.По информации издания, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Он нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и порезал еще одну квартирантку. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.Полиция задержала нападавшего недалеко от места преступления.
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856420818_399:0:3128:2047_1920x0_80_0_0_7c5db325d66c90520d33385aee59b20a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок

В Польше мужчина с ножом напал на троих украинок и смертельно ранил одну из них

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В польском городе Легница мужчина напал на украинских беженок, в результате чего одна из них скончалась, пишет газета LCA Facty.
По информации издания, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Он нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и порезал еще одну квартирантку. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция задержала нападавшего недалеко от места преступления.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы
6 апреля, 02:40
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала