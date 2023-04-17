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Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 17.04.2023
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14:16 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/berluskoni-1865811705.html
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 17.04.2023
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:16
2023-04-17T14:16
в мире
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии, подтвердили врачи политика в письменном заявлении. "В данный момент клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату. Лечение и мониторинг функциональных показателей продолжаются", - заявили врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери. Газета Il Messaggero со ссылкой на окружение Берлускони в понедельник сообщила, что политик намерен выйти из больницы San Raffaele и принять участие в съезде своей партии "Вперед, Италия" 5 и 6 мая. Согласно этой информации, сотрудники экс-премьера уже готовят речь, которая, предположительно, может быть передана соратникам по партии как видеообращение. В среду, 5 апреля Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Позже лечащие врачи Берлускони заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось дальнейшее постоянное улучшение дыхательной и почечной функции с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома. В воскресенье о перевод Берлускони в обычную палату со ссылкой на источники сообщила Corriere della Sera.
https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html
https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863376106.html
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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия
Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Врачи: состояние Берлускони позволило перевести его в обычную палату

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии, подтвердили врачи политика в письменном заявлении.
"В данный момент клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату. Лечение и мониторинг функциональных показателей продолжаются", - заявили врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Берлускони заверил, что справится с болезнью
7 апреля, 10:57
Газета Il Messaggero со ссылкой на окружение Берлускони в понедельник сообщила, что политик намерен выйти из больницы San Raffaele и принять участие в съезде своей партии "Вперед, Италия" 5 и 6 мая. Согласно этой информации, сотрудники экс-премьера уже готовят речь, которая, предположительно, может быть передана соратникам по партии как видеообращение.
В среду, 5 апреля Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.
Позже лечащие врачи Берлускони заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось дальнейшее постоянное улучшение дыхательной и почечной функции с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома. В воскресенье о перевод Берлускони в обычную палату со ссылкой на источники сообщила Corriere della Sera.
Председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Берлускони диагностировали лейкемию
6 апреля, 08:56
 
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