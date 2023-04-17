https://ria.ru/20230417/berluskoni-1865811705.html
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 17.04.2023
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:16
2023-04-17T14:16
2023-04-17T14:16
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италия
сильвио берлускони
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии, подтвердили врачи политика в письменном заявлении. "В данный момент клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату. Лечение и мониторинг функциональных показателей продолжаются", - заявили врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери. Газета Il Messaggero со ссылкой на окружение Берлускони в понедельник сообщила, что политик намерен выйти из больницы San Raffaele и принять участие в съезде своей партии "Вперед, Италия" 5 и 6 мая. Согласно этой информации, сотрудники экс-премьера уже готовят речь, которая, предположительно, может быть передана соратникам по партии как видеообращение. В среду, 5 апреля Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Позже лечащие врачи Берлускони заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось дальнейшее постоянное улучшение дыхательной и почечной функции с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома. В воскресенье о перевод Берлускони в обычную палату со ссылкой на источники сообщила Corriere della Sera.
https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html
https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863376106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Врачи: состояние Берлускони позволило перевести его в обычную палату
РИМ, 17 апр – РИА Новости.
Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии, подтвердили врачи политика в письменном заявлении
.
"В данный момент клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату. Лечение и мониторинг функциональных показателей продолжаются", - заявили врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.
Берлускони заверил, что справится с болезнью
Газета Il Messaggero со ссылкой на окружение Берлускони в понедельник сообщила, что политик намерен выйти из больницы San Raffaele и принять участие в съезде своей партии "Вперед, Италия
" 5 и 6 мая. Согласно этой информации, сотрудники экс-премьера уже готовят речь, которая, предположительно, может быть передана соратникам по партии как видеообращение.
В среду, 5 апреля Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.
Позже лечащие врачи Берлускони заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось дальнейшее постоянное улучшение дыхательной и почечной функции с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома. В воскресенье о перевод Берлускони в обычную палату со ссылкой на источники сообщила Corriere della Sera.
Берлускони диагностировали лейкемию