https://ria.ru/20230417/berluskoni-1865811705.html

Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 17.04.2023

Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:16

2023-04-17T14:16

2023-04-17T14:16

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сильвио берлускони

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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за осложнений лейкоза, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии, подтвердили врачи политика в письменном заявлении. "В данный момент клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату. Лечение и мониторинг функциональных показателей продолжаются", - заявили врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери. Газета Il Messaggero со ссылкой на окружение Берлускони в понедельник сообщила, что политик намерен выйти из больницы San Raffaele и принять участие в съезде своей партии "Вперед, Италия" 5 и 6 мая. Согласно этой информации, сотрудники экс-премьера уже готовят речь, которая, предположительно, может быть передана соратникам по партии как видеообращение. В среду, 5 апреля Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele. Его врачи распространили медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Позже лечащие врачи Берлускони заявили, что его состояние продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии. В их письменном заявлении указывалось, что в течение последних 72 часов у пациента наблюдалось дальнейшее постоянное улучшение дыхательной и почечной функции с успешным сдерживанием роста лейкоцитов и воспалительного синдрома. В воскресенье о перевод Берлускони в обычную палату со ссылкой на источники сообщила Corriere della Sera.

https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html

https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863376106.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия