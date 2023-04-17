https://ria.ru/20230417/bayden-1865885162.html
СМИ: Байден 25 апреля может объявить о выдвижении на второй срок
СМИ: Байден 25 апреля может объявить о выдвижении на второй срок - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: Байден 25 апреля может объявить о выдвижении на второй срок
Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:00
2023-04-17T18:00
2023-04-17T18:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок, а само объявление может состояться 25 апреля, пишет New York Times со ссылкой на источники. "Встречи за закрытыми дверями с участием представителей Белого дома, Национального демократического комитета и внешними консультантами усиливаются, поскольку президент Байден приближается к окончательному решению о том, как и когда запустить свою кампанию 2024 года", - говорится в публикации. Как отмечается, в рамках текущих обсуждений рассматривается дата 25 апреля, когда может выйти видеообращение главы Белого дома. "Среди широкой команды Байдена усиливается обсуждение неброского видеообращения 25 апреля - четвертой годовщины начала его участия в президентской гонке 2020 года - симметрии, которую Байден, как говорят, ценит", - пишет издание. Вместе с тем, формальное объявление об участии Байдена в президентской гонке также может состояться в начале лета с учетом того, что у действующего главы государства, по мнению его окружения, отсутствуют серьезные конкуренты и он может позволить себе не спешить с началом избирательной кампании.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
СМИ: Байден 25 апреля может объявить о выдвижении на второй срок
NYT: Байден, возможно, объявит о выдвижении на второй президентский срок 25 апреля
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости.
Сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США Джо Байдена на второй срок, а само объявление может состояться 25 апреля, пишет New York Times
со ссылкой на источники.
"Встречи за закрытыми дверями с участием представителей Белого дома, Национального демократического комитета и внешними консультантами усиливаются, поскольку президент Байден приближается к окончательному решению о том, как и когда запустить свою кампанию 2024 года", - говорится в публикации.
Как отмечается, в рамках текущих обсуждений рассматривается дата 25 апреля, когда может выйти видеообращение главы Белого дома. "Среди широкой команды Байдена усиливается обсуждение неброского видеообращения 25 апреля - четвертой годовщины начала его участия в президентской гонке 2020 года - симметрии, которую Байден, как говорят, ценит", - пишет издание.
Вместе с тем, формальное объявление об участии Байдена в президентской гонке также может состояться в начале лета с учетом того, что у действующего главы государства, по мнению его окружения, отсутствуют серьезные конкуренты и он может позволить себе не спешить с началом избирательной кампании.
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