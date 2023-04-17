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Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.04.2023
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18:32 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865898180.html
Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров
Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.04.2023
Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров
РФ готова обсуждать поставки индийских машин, такие разговоры уже есть, но конкретных предложений пока не поступало, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:32
2023-04-17T18:32
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать поставки индийских машин, такие разговоры уже есть, но конкретных предложений пока не поступало, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы готовы обсуждать. Пока предложений таких не поступало. Мне известно, что разговоры такие есть, но пока ничего конкретного для нас еще не выносили", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе индийских брендов на российский авторынок. Как отмечали в начале года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", не исключено, что индийские автомобили появятся в автосалонах страны уже в 2023 году.
https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать поставки индийских машин, такие разговоры уже есть, но конкретных предложений пока не поступало, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы готовы обсуждать. Пока предложений таких не поступало. Мне известно, что разговоры такие есть, но пока ничего конкретного для нас еще не выносили", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе индийских брендов на российский авторынок.
Как отмечали в начале года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", не исключено, что индийские автомобили появятся в автосалонах страны уже в 2023 году.
Офис продаж иранского автопроизводителя SAIPA group в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В России появятся в продаже иранские автомобили
27 марта, 17:33
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
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