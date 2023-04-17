https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865898180.html

Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров

Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.04.2023

Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, заявил Мантуров

РФ готова обсуждать поставки индийских машин, такие разговоры уже есть, но конкретных предложений пока не поступало, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:32

2023-04-17T18:32

2023-04-17T18:32

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. РФ готова обсуждать поставки индийских машин, такие разговоры уже есть, но конкретных предложений пока не поступало, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы готовы обсуждать. Пока предложений таких не поступало. Мне известно, что разговоры такие есть, но пока ничего конкретного для нас еще не выносили", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе индийских брендов на российский авторынок. Как отмечали в начале года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", не исключено, что индийские автомобили появятся в автосалонах страны уже в 2023 году.

https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто