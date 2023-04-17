https://ria.ru/20230417/aviasoobschenie-1865718357.html
Авиасообщение между Сахалином и Курилами нарушилось из-за метели
Авиасообщение между Сахалином и Курилами нарушилось из-за метели - РИА Новости, 17.04.2023
Авиасообщение между Сахалином и Курилами нарушилось из-за метели
Прилет и вылет самолетов с Сахалина на курильские острова Итуруп и Кунашир задержаны на сутки из-за метели и ветра, сообщили в понедельник РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T03:37
2023-04-17T03:37
2023-04-17T03:37
сахалин
итуруп
кунашир (остров)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Прилет и вылет самолетов с Сахалина на курильские острова Итуруп и Кунашир задержаны на сутки из-за метели и ветра, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска. По данным электронного табло аэропорта, самолеты должны были вылететь на Курилы в воскресенье, но рейсы перенесли на дневное время понедельника, информация о задержке регулярно обновляется. По всем остальным направлениям рейсы выполняются по расписанию. Снежный циклон обрушился на Сахалин и Курилы в воскресенье. Сейчас на островах продолжается метель.
https://ria.ru/20230409/magadan-1864032780.html
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итуруп
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сахалин, итуруп, кунашир (остров)
Сахалин, Итуруп, Кунашир (остров)
Авиасообщение между Сахалином и Курилами нарушилось из-за метели
Авиасообщение между Сахалином и Курильскими островами приостановлено из-за метели
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Прилет и вылет самолетов с Сахалина на курильские острова Итуруп и Кунашир задержаны на сутки из-за метели и ветра, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
«
"Рейсы задержаны из-за непогоды в Курильске и Южно-Курильске", - уточнил представитель авиаузла.
По данным электронного табло аэропорта, самолеты должны были вылететь на Курилы в воскресенье, но рейсы перенесли на дневное время понедельника, информация о задержке регулярно обновляется.
По всем остальным направлениям рейсы выполняются по расписанию.
Снежный циклон обрушился на Сахалин и Курилы в воскресенье. Сейчас на островах продолжается метель.
Спасатели предупредили о метелях на побережье Магаданской области