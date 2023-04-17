Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ
Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что Китай пытается поменять "действующие правила" в АТР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин пытается поменять "действующие правила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому Западу необходимо помогать партнерам в этом регионе.
"В регионе многие наши партнеры уже сегодня вплотную сталкиваются с тем, как Китай по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные. Подкрепляя это утверждениями, что будто бы никаких правил не существует, хотя сами ратифицировали эти договоры", - передает слова министра на встрече глав МИД G7 на японском курорте Каруидзава издание Welt.
В качестве примеров такого поведения Пекина Бербок привела наведение лазера военного назначения на филиппинский патрульный катер в феврале и создание Китаем насыпных искусственных островов.
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"Наши партнеры должны на нас рассчитывать. Это относится в особенности и к индо-тихоокеанской области - одному или даже чуть ли не самому главному региону, в котором решится будущее очертание интернационального порядка в XXI веке", - добавила она.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.