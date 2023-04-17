https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html

Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ

Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ - РИА Новости, 17.04.2023

Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин пытается поменять "действующие правила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:26

2023-04-17T15:26

2023-04-17T15:26

в мире

китай

анналена бербок

германия

g7

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин пытается поменять "действующие правила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому Западу необходимо помогать партнерам в этом регионе. "В регионе многие наши партнеры уже сегодня вплотную сталкиваются с тем, как Китай по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные. Подкрепляя это утверждениями, что будто бы никаких правил не существует, хотя сами ратифицировали эти договоры", - передает слова министра на встрече глав МИД G7 на японском курорте Каруидзава издание Welt. В качестве примеров такого поведения Пекина Бербок привела наведение лазера военного назначения на филиппинский патрульный катер в феврале и создание Китаем насыпных искусственных островов. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

https://ria.ru/20230304/atr-1855840498.html

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китай

германия

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в мире, китай, анналена бербок, германия, g7