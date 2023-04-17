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Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ - РИА Новости, 17.04.2023
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15:26 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html
Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ
Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ - РИА Новости, 17.04.2023
Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин пытается поменять "действующие правила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:26
2023-04-17T15:26
в мире
китай
анналена бербок
германия
g7
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин пытается поменять "действующие правила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому Западу необходимо помогать партнерам в этом регионе. "В регионе многие наши партнеры уже сегодня вплотную сталкиваются с тем, как Китай по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные. Подкрепляя это утверждениями, что будто бы никаких правил не существует, хотя сами ратифицировали эти договоры", - передает слова министра на встрече глав МИД G7 на японском курорте Каруидзава издание Welt. В качестве примеров такого поведения Пекина Бербок привела наведение лазера военного назначения на филиппинский патрульный катер в феврале и создание Китаем насыпных искусственных островов. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
https://ria.ru/20230304/atr-1855840498.html
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в мире, китай, анналена бербок, германия, g7
В мире, Китай, Анналена Бербок, Германия, G7
Китай хочет поменять "действующие правила" в АТР, утверждает глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что Китай пытается поменять "действующие правила" в АТР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин пытается поменять "действующие правила" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому Западу необходимо помогать партнерам в этом регионе.
"В регионе многие наши партнеры уже сегодня вплотную сталкиваются с тем, как Китай по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные. Подкрепляя это утверждениями, что будто бы никаких правил не существует, хотя сами ратифицировали эти договоры", - передает слова министра на встрече глав МИД G7 на японском курорте Каруидзава издание Welt.
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В качестве примеров такого поведения Пекина Бербок привела наведение лазера военного назначения на филиппинский патрульный катер в феврале и создание Китаем насыпных искусственных островов.
«
"Наши партнеры должны на нас рассчитывать. Это относится в особенности и к индо-тихоокеанской области - одному или даже чуть ли не самому главному региону, в котором решится будущее очертание интернационального порядка в XXI веке", - добавила она.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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В миреКитайАнналена БербокГерманияG7
 
 
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