https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html

Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров

Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.04.2023

Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров

Россия готова к серьезному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома, сообщил журналистам вице-премьер - глава РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:16

2023-04-17T18:16

2023-04-17T18:35

технологии

индия

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

куданкулам

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. Россия готова к серьезному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы со своей стороны готовы к серьезному расширению взаимодействия с индийской стороной по всем перспективным направлениям в области использования атомной энергии в мирных целях", - сказал он. Мантуров напомнил, что в этом году РФ и Индия празднуют юбилей сотрудничества в атомной энергетике – 35 лет. Сейчас в отрасли активно реализуется совместный проект - АЭС "Куданкулам": энергоблоки 1 и 2 уже выработали 77 млрд КВт/ч электроэнергии, продвигается строительство блоков 3, 4, 5 и 6. "Ожидаем решения правительства Индии о выделении нам второй площадки для серийного строительства АЭС российского дизайна, помимо АЭС "Куданкулам", - добавил он.Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков мощностью по 1200 МВт, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил в конце декабря 2022 года заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Ранее сообщалось, что Россия ждет закрепления Индией новой площадки для строительства АЭС по проектам "Росатома".

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

https://ria.ru/20221230/rosatom-1842410707.html

индия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, индия, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), куданкулам