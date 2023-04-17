https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html
Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров
Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.04.2023
Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров
Россия готова к серьезному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома, сообщил журналистам вице-премьер - глава РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:16
2023-04-17T18:16
2023-04-17T18:35
технологии
индия
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
куданкулам
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. Россия готова к серьезному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы со своей стороны готовы к серьезному расширению взаимодействия с индийской стороной по всем перспективным направлениям в области использования атомной энергии в мирных целях", - сказал он. Мантуров напомнил, что в этом году РФ и Индия празднуют юбилей сотрудничества в атомной энергетике – 35 лет. Сейчас в отрасли активно реализуется совместный проект - АЭС "Куданкулам": энергоблоки 1 и 2 уже выработали 77 млрд КВт/ч электроэнергии, продвигается строительство блоков 3, 4, 5 и 6. "Ожидаем решения правительства Индии о выделении нам второй площадки для серийного строительства АЭС российского дизайна, помимо АЭС "Куданкулам", - добавил он.Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков мощностью по 1200 МВт, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил в конце декабря 2022 года заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Ранее сообщалось, что Россия ждет закрепления Индией новой площадки для строительства АЭС по проектам "Росатома".
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html
https://ria.ru/20221230/rosatom-1842410707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), куданкулам
Технологии, Индия, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Куданкулам
Россия готова сотрудничать с Индией по мирному атому, заявил Мантуров
Мантуров: Россия готова расширять сотрудничество с Индией в сфере мирного атома
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. Россия готова к серьезному расширению сотрудничества с Индией по всем перспективным направлениям в сфере мирного атома, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы со своей стороны готовы к серьезному расширению взаимодействия с индийской стороной по всем перспективным направлениям в области использования атомной энергии в мирных целях", - сказал он.
Мантуров напомнил, что в этом году РФ и Индия празднуют юбилей сотрудничества в атомной энергетике – 35 лет. Сейчас в отрасли активно реализуется совместный проект - АЭС "Куданкулам
": энергоблоки 1 и 2 уже выработали 77 млрд КВт/ч электроэнергии, продвигается строительство блоков 3, 4, 5 и 6.
"Ожидаем решения правительства Индии о выделении нам второй площадки для серийного строительства АЭС российского дизайна, помимо АЭС "Куданкулам", - добавил он.
Россия перешла в атомное наступление
Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Индией возможность строительства в стране еще шести атомных энергоблоков мощностью по 1200 МВт, помимо площадки АЭС "Куданкулам", сообщил в конце декабря 2022 года заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Ранее сообщалось, что Россия ждет закрепления Индией новой площадки для строительства АЭС по проектам "Росатома".
Итоги года в атомной отрасли