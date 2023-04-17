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Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин
Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин - РИА Новости, 17.04.2023
Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин
Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:45
2023-04-17T06:45
2023-04-17T12:47
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина.На странице артиста на сайте "Кино-театр.ру" она уточнила, что Ашихмин скончался в госпитале четыре дня назад после продолжительной болезни.Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа-старшего. В кино дебютировал в 1993-м, сыграв роль в "Пленниках удачи".Он также снимался в фильмах "Трудно быть Богом", "На игре", "Клеймо", "Юрьев день", "Бумажный солдат". Всего на счету актера примерно 20 картин.
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Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин
Актер из фильма "Обитаемый остров" Юрий Ашихмин умер на 61-м году жизни
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте
" его знакомая Алла Вагина.
На странице артиста на сайте "Кино-театр.ру" она уточнила, что Ашихмин скончался в госпитале четыре дня назад после продолжительной болезни.
Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа-старшего. В кино дебютировал в 1993-м, сыграв роль в "Пленниках удачи".
Он также снимался в фильмах "Трудно быть Богом", "На игре", "Клеймо", "Юрьев день", "Бумажный солдат". Всего на счету актера примерно 20 картин.
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