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Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин

Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин - РИА Новости, 17.04.2023

Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин

Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:45

2023-04-17T06:45

2023-04-17T12:47

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина.На странице артиста на сайте "Кино-театр.ру" она уточнила, что Ашихмин скончался в госпитале четыре дня назад после продолжительной болезни.Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа-старшего. В кино дебютировал в 1993-м, сыграв роль в "Пленниках удачи".Он также снимался в фильмах "Трудно быть Богом", "На игре", "Клеймо", "Юрьев день", "Бумажный солдат". Всего на счету актера примерно 20 картин.

https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865409097.html

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