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Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин - РИА Новости, 17.04.2023
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Культура
 
06:45 17.04.2023 (обновлено: 12:47 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ashikhmin-1865723686.html
Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин
Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин - РИА Новости, 17.04.2023
Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин
Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:45
2023-04-17T12:47
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина.На странице артиста на сайте "Кино-театр.ру" она уточнила, что Ашихмин скончался в госпитале четыре дня назад после продолжительной болезни.Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа-старшего. В кино дебютировал в 1993-м, сыграв роль в "Пленниках удачи".Он также снимался в фильмах "Трудно быть Богом", "На игре", "Клеймо", "Юрьев день", "Бумажный солдат". Всего на счету актера примерно 20 картин.
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Умер актер из "Обитаемого острова" Ашихмин

Актер из фильма "Обитаемый остров" Юрий Ашихмин умер на 61-м году жизни

© Самокат 1994Юрий Ашихмин в фильме "Воровка"
Юрий Ашихмин в фильме Воровка
© Самокат 1994
Юрий Ашихмин в фильме "Воровка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский актер Юрий Ашихмин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила во "ВКонтакте" его знакомая Алла Вагина.
На странице артиста на сайте "Кино-театр.ру" она уточнила, что Ашихмин скончался в госпитале четыре дня назад после продолжительной болезни.
Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа-старшего. В кино дебютировал в 1993-м, сыграв роль в "Пленниках удачи".
Он также снимался в фильмах "Трудно быть Богом", "На игре", "Клеймо", "Юрьев день", "Бумажный солдат". Всего на счету актера примерно 20 картин.
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