https://ria.ru/20230417/armeniya-1865754763.html
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе - РИА Новости, 17.04.2023
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных на границе, Баку опроверг информацию об обстреле. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:08
2023-04-17T11:08
2023-04-17T11:08
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
БАКУ/ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных на границе, Баку опроверг информацию об обстреле. "Шестнадцатого апреля примерно в 22.50 (21.50 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на Соткском направлении", - говорится на сайте военного ведомства Армении. Минобороны Азербайджана опровергает это заявление. "Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям", - сообщает министерство. В Баку отметили, что распространенная минобороны Армении информация о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в направлении Зода Басаркечерского района является ложной и не соответствует действительности. Близ населенного пункта Сотк на армяно-азербайджанской границе расположено золотоносное месторождение. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html
https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе, Баку отрицает
БАКУ/ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости.
Минобороны Армении обвинило
Азербайджан в обстреле позиций армянских военных на границе, Баку опроверг информацию об обстреле.
"Шестнадцатого апреля примерно в 22.50 (21.50 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на Соткском направлении", - говорится на сайте военного ведомства Армении.
Минобороны Азербайджана опровергает это заявление. "Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям", - сообщает министерство.
В Баку отметили, что распространенная минобороны Армении информация о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в направлении Зода Басаркечерского района является ложной и не соответствует действительности.
Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США
Близ населенного пункта Сотк на армяно-азербайджанской границе расположено золотоносное месторождение.
Ереван
и Баку в минувшем году при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку