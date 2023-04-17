https://ria.ru/20230417/armeniya-1865754763.html

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе - РИА Новости, 17.04.2023

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных на границе, Баку опроверг информацию об обстреле. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:08

2023-04-17T11:08

2023-04-17T11:08

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ/ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных на границе, Баку опроверг информацию об обстреле. "Шестнадцатого апреля примерно в 22.50 (21.50 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на Соткском направлении", - говорится на сайте военного ведомства Армении. Минобороны Азербайджана опровергает это заявление. "Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям", - сообщает министерство. В Баку отметили, что распространенная минобороны Армении информация о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в направлении Зода Басаркечерского района является ложной и не соответствует действительности. Близ населенного пункта Сотк на армяно-азербайджанской границе расположено золотоносное месторождение. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html

https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html

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азербайджан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе