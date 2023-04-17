https://ria.ru/20230417/arest-1865738482.html

Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге

Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.04.2023

Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 июня еще одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:56

2023-04-17T09:56

2023-04-17T09:56

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 июня еще одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. После сообщений в СМИ о том, что в спецшколе №124 в уральской столице старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия, министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. В пятницу суд арестовал до 11 июня 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). "Избрана мера пресечения – заключение под стражу с 15 апреля по 11 июня в Кировградскую воспитательную колонию", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что несовершеннолетний фигурант также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.

https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html

екатеринбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия