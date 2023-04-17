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Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.04.2023
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09:56 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/arest-1865738482.html
Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге
Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.04.2023
Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 июня еще одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:56
2023-04-17T09:56
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 июня еще одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. После сообщений в СМИ о том, что в спецшколе №124 в уральской столице старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия, министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. В пятницу суд арестовал до 11 июня 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). "Избрана мера пресечения – заключение под стражу с 15 апреля по 11 июня в Кировградскую воспитательную колонию", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что несовершеннолетний фигурант также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в школе в Екатеринбурге

Суд арестовал второго подростка по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 июня еще одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
После сообщений в СМИ о том, что в спецшколе №124 в уральской столице старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия, министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. В пятницу суд арестовал до 11 июня 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
"Избрана мера пресечения – заключение под стражу с 15 апреля по 11 июня в Кировградскую воспитательную колонию", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что несовершеннолетний фигурант также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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