https://ria.ru/20230417/antonov-1865783917.html

Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети

Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети - РИА Новости, 17.04.2023

Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети

Уголовное дело заведено против сотрудника госпредприятия "Антонов" за публикации в соцсети сообщений в поддержку присоединения Украины к РФ, сообщили в офисе... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:35

2023-04-17T12:35

2023-04-17T12:35

в мире

украина

россия

киевская область

гп "антонов"

ан-225 "мрия"

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело заведено против сотрудника госпредприятия "Антонов" за публикации в соцсети сообщений в поддержку присоединения Украины к РФ, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Сообщено о подозрении сотруднику ГП "Антонов" по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Подозреваемый через собственный аккаунт в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ территории Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что мужчина также "поддерживал идею о ликвидации Украины, как независимого государства, и присоединении ее к РФ или Чеченской Республике". В марте офис генпрокурора обвинил бывшее руководство украинского госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865766284.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киевская область, гп "антонов", ан-225 "мрия"