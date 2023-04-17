https://ria.ru/20230417/antonov-1865783917.html
Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети
Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети - РИА Новости, 17.04.2023
Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети
Уголовное дело заведено против сотрудника госпредприятия "Антонов" за публикации в соцсети сообщений в поддержку присоединения Украины к РФ, сообщили в офисе... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:35
2023-04-17T12:35
2023-04-17T12:35
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киевская область
гп "антонов"
ан-225 "мрия"
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело заведено против сотрудника госпредприятия "Антонов" за публикации в соцсети сообщений в поддержку присоединения Украины к РФ, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Сообщено о подозрении сотруднику ГП "Антонов" по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Подозреваемый через собственный аккаунт в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ территории Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что мужчина также "поддерживал идею о ликвидации Украины, как независимого государства, и присоединении ее к РФ или Чеченской Республике". В марте офис генпрокурора обвинил бывшее руководство украинского госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865766284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, киевская область, гп "антонов", ан-225 "мрия"
В мире, Украина, Россия, Киевская область, ГП "Антонов", Ан-225 "Мрия"
Против сотрудника ГП "Антонов" завели дело за публикации в соцсети
На Украине завели дело против сотрудника ГП "Антонов" за публикации в соцсети