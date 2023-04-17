https://ria.ru/20230417/almaz-1865755717.html

В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку

В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку - РИА Новости, 17.04.2023

В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку

В индийском штате Гуджарат обнаружили так называемый алмаз-матрешку, представляющий собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:14

2023-04-17T11:14

2023-04-17T16:44

гуджарат

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россия

алроса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат обнаружили так называемый алмаз-матрешку, представляющий собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, сообщил индийский телеканал Wion. "Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — говорится в сообщении телеканала. Камень нашли в октябре 2022 года. Вес алмаза, который получил название "Бьющееся сердце", составляет 0,329 карата (0,0658 грамма). Эта находка считается одной из редчайших, наряду с найденным несколько лет назад в России алмазом "Матрешка". В 2019 году АК "Алроса" добыла на Нюрбинском ГОКе необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень. Благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку. По словам специалистов, это стало первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи.

https://ria.ru/20230307/almaz-1856381237.html

https://ria.ru/20230410/almaz-1864290768.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гуджарат, индия, россия, алроса, в мире