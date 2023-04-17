Рейтинг@Mail.ru
В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 17.04.2023 (обновлено: 16:44 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/almaz-1865755717.html
В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку
В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку - РИА Новости, 17.04.2023
В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку
В индийском штате Гуджарат обнаружили так называемый алмаз-матрешку, представляющий собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:14
2023-04-17T16:44
гуджарат
индия
россия
алроса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865755282_0:101:1368:871_1920x0_80_0_0_4f0a9e0e1bd1b5dd81fb109d611b61bb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат обнаружили так называемый алмаз-матрешку, представляющий собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, сообщил индийский телеканал Wion. "Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — говорится в сообщении телеканала. Камень нашли в октябре 2022 года. Вес алмаза, который получил название "Бьющееся сердце", составляет 0,329 карата (0,0658 грамма). Эта находка считается одной из редчайших, наряду с найденным несколько лет назад в России алмазом "Матрешка". В 2019 году АК "Алроса" добыла на Нюрбинском ГОКе необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень. Благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку. По словам специалистов, это стало первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи.
https://ria.ru/20230307/almaz-1856381237.html
https://ria.ru/20230410/almaz-1864290768.html
гуджарат
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865755282_37:0:1332:971_1920x0_80_0_0_7eb31af07d8d23d9c95503f4362798ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гуджарат, индия, россия, алроса, в мире
Гуджарат, Индия, Россия, Алроса, В мире
В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку

VD Global обнаружила в Индии алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один камень

© Фото : GJEPCБриллиант "Бьющееся сердце"
Бриллиант Бьющееся сердце - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : GJEPC
Бриллиант "Бьющееся сердце"
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат обнаружили так называемый алмаз-матрешку, представляющий собой драгоценный камень, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, сообщил индийский телеканал Wion.
"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", — говорится в сообщении телеканала.
Самая ранняя генерация алмаза: первая находка алмазного включения в кимберлитовом оливине
Сибирские ученые нашли и исследовали самый древний алмаз на Земле
7 марта, 13:55
Камень нашли в октябре 2022 года. Вес алмаза, который получил название "Бьющееся сердце", составляет 0,329 карата (0,0658 грамма). Эта находка считается одной из редчайших, наряду с найденным несколько лет назад в России алмазом "Матрешка".
В 2019 году АК "Алроса" добыла на Нюрбинском ГОКе необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень. Благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку. По словам специалистов, это стало первой подобной находкой за всю историю мировой алмазодобычи.
Алмаз в форме сердца - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области
10 апреля, 16:23
 
ГуджаратИндияРоссияАлросаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала