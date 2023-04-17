https://ria.ru/20230417/agroprom-1865759269.html

Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме

Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме - РИА Новости, 17.04.2023

Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме

Необходимо поддерживать научные разработки в агропроме, это важно в том числе и для обеспечения продовольственной безопасности, для этого правительство РФ... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:25

2023-04-17T11:25

2023-04-17T11:25

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо поддерживать научные разработки в агропроме, это важно в том числе и для обеспечения продовольственной безопасности, для этого правительство РФ расширяет возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Президент поставил задачу обеспечить комплексную масштабную систему поддержки перспективных научно-исследовательских и конструкторских разработок, и особенно это важно для производства именно критически важной продукции... Большой интерес к этому у нашего бизнеса - а это в первую очередь проекты в сельском хозяйстве. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Для этих целей правительство расширило возможности заключения специальных инвестиционных контрактов. В перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности, войдут еще 10 структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий, сообщил премьер. "Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Также повысится привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс, а значит, появится больше новых рабочих мест в наших регионах", – подчеркнул Мишустин. Данное решение позволит предприятиям быстрее выходить на серийный выпуск высокотехнологичных товаров - масел, биодобавок, промышленных кислот, глицерина, ветеринарных вакцин, разлагаемого биопластика для упаковки.

https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html

https://ria.ru/20221217/zerno-1839463080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, михаил мишустин