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Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме - РИА Новости, 17.04.2023
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11:25 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/agroprom-1865759269.html
Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме
Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме - РИА Новости, 17.04.2023
Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме
Необходимо поддерживать научные разработки в агропроме, это важно в том числе и для обеспечения продовольственной безопасности, для этого правительство РФ... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:25
2023-04-17T11:25
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо поддерживать научные разработки в агропроме, это важно в том числе и для обеспечения продовольственной безопасности, для этого правительство РФ расширяет возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Президент поставил задачу обеспечить комплексную масштабную систему поддержки перспективных научно-исследовательских и конструкторских разработок, и особенно это важно для производства именно критически важной продукции... Большой интерес к этому у нашего бизнеса - а это в первую очередь проекты в сельском хозяйстве. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Для этих целей правительство расширило возможности заключения специальных инвестиционных контрактов. В перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности, войдут еще 10 структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий, сообщил премьер. "Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Также повысится привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс, а значит, появится больше новых рабочих мест в наших регионах", – подчеркнул Мишустин. Данное решение позволит предприятиям быстрее выходить на серийный выпуск высокотехнологичных товаров - масел, биодобавок, промышленных кислот, глицерина, ветеринарных вакцин, разлагаемого биопластика для упаковки.
https://ria.ru/20230212/agroproduktsiya-1851488922.html
https://ria.ru/20221217/zerno-1839463080.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал поддерживать научные разработки в агропроме

Мишустин заявил о необходимости поддерживать научные разработки в агропроме

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВесенняя посевная ярового ячменя
Весенняя посевная ярового ячменя - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Весенняя посевная ярового ячменя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо поддерживать научные разработки в агропроме, это важно в том числе и для обеспечения продовольственной безопасности, для этого правительство РФ расширяет возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Президент поставил задачу обеспечить комплексную масштабную систему поддержки перспективных научно-исследовательских и конструкторских разработок, и особенно это важно для производства именно критически важной продукции... Большой интерес к этому у нашего бизнеса - а это в первую очередь проекты в сельском хозяйстве. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Для этих целей правительство расширило возможности заключения специальных инвестиционных контрактов. В перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности, войдут еще 10 структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий, сообщил премьер.
"Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Также повысится привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс, а значит, появится больше новых рабочих мест в наших регионах", – подчеркнул Мишустин.
Данное решение позволит предприятиям быстрее выходить на серийный выпуск высокотехнологичных товаров - масел, биодобавок, промышленных кислот, глицерина, ветеринарных вакцин, разлагаемого биопластика для упаковки.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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