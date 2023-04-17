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Объявленный в розыск мэр из Приморья заявил, что находится в зоне СВО - РИА Новости, 17.04.2023
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01:40 17.04.2023 (обновлено: 02:53 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/abushaev-1865714962.html
Объявленный в розыск мэр из Приморья заявил, что находится в зоне СВО
Объявленный в розыск мэр из Приморья заявил, что находится в зоне СВО - РИА Новости, 17.04.2023
Объявленный в розыск мэр из Приморья заявил, что находится в зоне СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, находящийся в федеральном розыске по двум обвинениям, заявил, что находится в зоне спецоперации, и записал видеообращение. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T01:40
2023-04-17T02:53
приморский край
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Глава Большого Камня Рустям Абушаев, находящийся в федеральном розыске по двум обвинениям, заявил, что находится в зоне спецоперации, и записал видеообращение. "Дорогие друзья! На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных", - говорится в публикации в телеграм-канале Абушаева.Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению ролике он рассказал, что "здесь" нет связи. Через другие подразделения градоначальник собирается по возможности передавать сообщения землякам. "Пока здесь не побываешь, не поймешь, что это такое до конца. Если бы здесь наши герои, наши ребята не отстаивали интересы нашей родины, поверьте, враг бы уже давно был и под Смоленском, и под Москвой, и даже уже, возможно, во Владивостоке", - заявил он в видеообращении. В телеграм-канале Абушаева 10 апреля в комментариях к одной из мартовский записей появилось фото, на котором фигурируют похожий на мэра человек и некий мужчина, оба одеты в камуфляжную одежду. Второй человек, запечатленный на снимке, якобы и есть пользователь мессенджера, опубликовавший фотографию. Он заявил, что служить рядом с Абушаевым для него "честь". В пресс-службе администрации Большого Камня рассказали РИА Новости, что знают об этой фотографии, но не могут однозначно сказать, находится ли мэр на спецоперации. В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Как сообщили в телеграм-канале краевой прокуратуры, обвиняемый, чье местонахождение было неизвестно, объявлен в федеральный розыск. В местных СМИ появились сообщения о том, что градоначальник якобы участвует в специальной военной операции. Официально он находится в отпуске до 18 апреля, сказали агентству в пресс-службе большекаменской администрации.
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приморский край, надеждинский район
Приморский край, Надеждинский район
Объявленный в розыск мэр из Приморья заявил, что находится в зоне СВО

Объявленный в розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Глава Большого Камня Рустям Абушаев, находящийся в федеральном розыске по двум обвинениям, заявил, что находится в зоне спецоперации, и записал видеообращение.
"Дорогие друзья! На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных", - говорится в публикации в телеграм-канале Абушаева.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению ролике он рассказал, что "здесь" нет связи. Через другие подразделения градоначальник собирается по возможности передавать сообщения землякам.
"Пока здесь не побываешь, не поймешь, что это такое до конца. Если бы здесь наши герои, наши ребята не отстаивали интересы нашей родины, поверьте, враг бы уже давно был и под Смоленском, и под Москвой, и даже уже, возможно, во Владивостоке", - заявил он в видеообращении.
В телеграм-канале Абушаева 10 апреля в комментариях к одной из мартовский записей появилось фото, на котором фигурируют похожий на мэра человек и некий мужчина, оба одеты в камуфляжную одежду. Второй человек, запечатленный на снимке, якобы и есть пользователь мессенджера, опубликовавший фотографию. Он заявил, что служить рядом с Абушаевым для него "честь". В пресс-службе администрации Большого Камня рассказали РИА Новости, что знают об этой фотографии, но не могут однозначно сказать, находится ли мэр на спецоперации.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Как сообщили в телеграм-канале краевой прокуратуры, обвиняемый, чье местонахождение было неизвестно, объявлен в федеральный розыск. В местных СМИ появились сообщения о том, что градоначальник якобы участвует в специальной военной операции. Официально он находится в отпуске до 18 апреля, сказали агентству в пресс-службе большекаменской администрации.
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