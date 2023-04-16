https://ria.ru/20230416/zimbabve-1865614006.html

В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка

В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка - РИА Новости, 16.04.2023

В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка

Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве может открыться к июню, заявил РИА Новости директор программ высшего образования министерства образования, РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:41

2023-04-16T07:41

2023-04-16T07:41

зимбабве

россия

русский язык в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве может открыться к июню, заявил РИА Новости директор программ высшего образования министерства образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Деннис Мукерачиро. По его словам, усилия направлены на то, чтобы центр был открыт в скором времени. "Надеюсь, что к июню это произойдет", - добавил Мукерачиро. Он отметил, что в Зимбабве хотят изучать русский язык и сейчас готовятся различные платформы для преподавания языка, а также добавил, что стороны развивают межвузовское сотрудничество, в частности были подписаны меморандумы о взаимопонимании. Кроме того, в рамках IТ-форума вице-ректор Маникаландского университета прикладных наук в Зимбабве Альберт Чаванда сообщил, что его вуз со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам. Он добавил, что университет хотел бы видеть в числе своих преподавателей специалистов из России. По словам вице-ректора, Зимбабве в целом испытывает недостаток компетентных преподавателей, в частности в области подготовки специалистов горно-добывающей промышленности, в химии и инженерии.

https://ria.ru/20230331/sotrudnichestvo-1862215990.html

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зимбабве, россия, русский язык в мире