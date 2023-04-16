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В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка - РИА Новости, 16.04.2023
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07:41 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/zimbabve-1865614006.html
В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка
В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка - РИА Новости, 16.04.2023
В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка
Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве может открыться к июню, заявил РИА Новости директор программ высшего образования министерства образования, РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T07:41
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зимбабве
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русский язык в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве может открыться к июню, заявил РИА Новости директор программ высшего образования министерства образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Деннис Мукерачиро. По его словам, усилия направлены на то, чтобы центр был открыт в скором времени. "Надеюсь, что к июню это произойдет", - добавил Мукерачиро. Он отметил, что в Зимбабве хотят изучать русский язык и сейчас готовятся различные платформы для преподавания языка, а также добавил, что стороны развивают межвузовское сотрудничество, в частности были подписаны меморандумы о взаимопонимании. Кроме того, в рамках IТ-форума вице-ректор Маникаландского университета прикладных наук в Зимбабве Альберт Чаванда сообщил, что его вуз со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам. Он добавил, что университет хотел бы видеть в числе своих преподавателей специалистов из России. По словам вице-ректора, Зимбабве в целом испытывает недостаток компетентных преподавателей, в частности в области подготовки специалистов горно-добывающей промышленности, в химии и инженерии.
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зимбабве, россия, русский язык в мире
Зимбабве, Россия, Русский язык в мире
В Зимбабве назвали возможный срок появления в стране центра русского языка

Политик Мукерачиро: центр русского языка в Университете Зимбабве может открыться к июню

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр изучения русского языка в Университете Зимбабве может открыться к июню, заявил РИА Новости директор программ высшего образования министерства образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Деннис Мукерачиро.
«
"К нам приезжала делегация из России, мы обсуждали инициативу и договорились приступить к ее реализации, сейчас (работа - ред.) находится в стадии реализации", - сказал он на полях международного IТ-форума "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходившего в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, усилия направлены на то, чтобы центр был открыт в скором времени.
"Надеюсь, что к июню это произойдет", - добавил Мукерачиро.
Он отметил, что в Зимбабве хотят изучать русский язык и сейчас готовятся различные платформы для преподавания языка, а также добавил, что стороны развивают межвузовское сотрудничество, в частности были подписаны меморандумы о взаимопонимании.
Кроме того, в рамках IТ-форума вице-ректор Маникаландского университета прикладных наук в Зимбабве Альберт Чаванда сообщил, что его вуз со следующего семестра начнет преподавать русский язык желающим студентам.
Он добавил, что университет хотел бы видеть в числе своих преподавателей специалистов из России. По словам вице-ректора, Зимбабве в целом испытывает недостаток компетентных преподавателей, в частности в области подготовки специалистов горно-добывающей промышленности, в химии и инженерии.
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