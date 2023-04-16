https://ria.ru/20230416/zhertvy-1865655440.html

Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ

Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ - РИА Новости, 16.04.2023

Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины в ходе боевых действий сравнимы с числом РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:25

2023-04-16T14:25

2023-04-16T14:25

в мире

украина

турция

кахраманмараш

алексей резников

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины в ходе боевых действий сравнимы с числом жертв землетрясения в Турции."Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — заявил Резников.Также украинский министр обороны заявил, что киевский режим получил от стран Запада почти все виды вооружений, которые он требовал.Мощное землетрясение магнитудой до 7,7 баллов произошло в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".

https://ria.ru/20230416/pentagon-1865642542.html

https://ria.ru/20230415/ukraina-1865543552.html

украина

турция

кахраманмараш

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Ольга Матыс

в мире, украина, турция, кахраманмараш, алексей резников