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Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ
Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ - РИА Новости, 16.04.2023
Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ
Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины в ходе боевых действий сравнимы с числом РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:25
2023-04-16T14:25
2023-04-16T14:25
в мире
украина
турция
кахраманмараш
алексей резников
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины в ходе боевых действий сравнимы с числом жертв землетрясения в Турции."Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — заявил Резников.Также украинский министр обороны заявил, что киевский режим получил от стран Запада почти все виды вооружений, которые он требовал.Мощное землетрясение магнитудой до 7,7 баллов произошло в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
https://ria.ru/20230416/pentagon-1865642542.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, кахраманмараш, алексей резников
В мире, Украина, Турция, Кахраманмараш, Алексей Резников
Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ
Министр обороны Украины Резников: потери ВСУ меньше числа жертв землетрясений в Турции
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon
заявил, что потери Украины в ходе боевых действий сравнимы с числом жертв землетрясения в Турции.
"Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — заявил Резников.
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Также украинский министр обороны заявил, что киевский режим получил от стран Запада почти все виды вооружений, которые он требовал.
«
"Когда я возглавил министерство, я шутил, что мое письмо Деду Морозу слишком длинное. А теперь осталось получить только одно — бойцов. Остальное уже сделано", — заметил Резников.
Мощное землетрясение магнитудой до 7,7 баллов произошло в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
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