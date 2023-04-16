Рейтинг@Mail.ru
"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865698110.html
"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада
"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада - РИА Новости, 16.04.2023
"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада
Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:32
2023-04-16T20:32
политика
польша
венгрия
украина
владимир зеленский
сеймур херш
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи. Об этом в Twitter написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его соратники присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива Киевом. По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году им было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865678143.html
польша
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, польша, венгрия, украина, владимир зеленский, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Польша, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада

Французский политик Филиппо: разоблачение хищений Зеленского предвещает ему тяжелое время

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи. Об этом в Twitter написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо.
«
"Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — отметил политик.
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его соратники присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива Киевом. По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году им было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Express: Запад ударил Украину в спину в самый тяжелый момент
Вчера, 17:47
 
ПолитикаПольшаВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийСеймур ХершЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала