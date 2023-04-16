https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865698110.html

"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада

"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада - РИА Новости, 16.04.2023

"Наступило тяжелое время". Зеленскому сообщили плохие новости с Запада

Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:32

2023-04-16T20:32

2023-04-16T20:32

политика

польша

венгрия

украина

владимир зеленский

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи. Об этом в Twitter написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его соратники присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива Киевом. По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году им было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов".

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865678143.html

польша

венгрия

украина

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политика, польша, венгрия, украина, владимир зеленский, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру)