Американский разведчик раскрыл, что украинцы сделают с Зеленским
Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленский погибнет от рук украинцев в ходе восстания
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский погибнет во время восстания из-за недовольства украинских граждан, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.
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"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолет или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом. Но если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него", — предположил эксперт.
Он утверждает, что украинцы устроят бунт против Зеленского, потому что он олицетворяет полный крах украинского общества, не только из-за ситуации на поле боя и сотен тысяч погибших солдат, но и из-за миллионов граждан, вынужденных покинуть свои дома.
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"Это трагическая ситуация во всех отношениях", — посетовал бывший военный.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее также заявлял, что на украинского лидера могут совершить покушение украинские военные.