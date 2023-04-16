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Американский разведчик раскрыл, что украинцы сделают с Зеленским - РИА Новости, 16.04.2023
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10:49 16.04.2023 (обновлено: 11:05 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/zelenskiy-1865631653.html
Американский разведчик раскрыл, что украинцы сделают с Зеленским
Американский разведчик раскрыл, что украинцы сделают с Зеленским - РИА Новости, 16.04.2023
Американский разведчик раскрыл, что украинцы сделают с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский погибнет во время восстания из-за недовольства украинских граждан, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:49
2023-04-16T11:05
в мире
украина
сша
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский погибнет во время восстания из-за недовольства украинских граждан, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.Он утверждает, что украинцы устроят бунт против Зеленского, потому что он олицетворяет полный крах украинского общества, не только из-за ситуации на поле боя и сотен тысяч погибших солдат, но и из-за миллионов граждан, вынужденных покинуть свои дома.Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее также заявлял, что на украинского лидера могут совершить покушение украинские военные.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
Американский разведчик раскрыл, что украинцы сделают с Зеленским

Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленский погибнет от рук украинцев в ходе восстания

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский погибнет во время восстания из-за недовольства украинских граждан, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.
«

"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолет или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом. Но если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него", — предположил эксперт.

Он утверждает, что украинцы устроят бунт против Зеленского, потому что он олицетворяет полный крах украинского общества, не только из-за ситуации на поле боя и сотен тысяч погибших солдат, но и из-за миллионов граждан, вынужденных покинуть свои дома.
«

"Это трагическая ситуация во всех отношениях", — посетовал бывший военный.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее также заявлял, что на украинского лидера могут совершить покушение украинские военные.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСкотт Риттер
 
 
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