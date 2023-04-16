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В Киеве возмутились из-за запрета Польши по сельхозпродукции
В Киеве возмутились из-за запрета Польши по сельхозпродукции - РИА Новости, 16.04.2023
В Киеве возмутились из-за запрета Польши по сельхозпродукции
Министерство аграрной политики Украины раскритиковало решение Польши запретить импорт ее сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:35
2023-04-16T00:35
2023-04-16T02:25
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины раскритиковало решение Польши запретить импорт ее сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении ведомства.Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции из соседней страны до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства. Венгрия также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.В министерстве заявили, что всегда выступали "за открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество". При этом решение Варшавы, по мнению Киева, противоречит достигнутым ранее договоренностям."В настоящее время решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного решения ситуации. Мы подчеркиваем, что между нашими государствами и субъектами хозяйствования не должно быть никаких недоразумений", - заявило ведомство, предложив в ближайшее время согласовать с Польшей новый меморандум о взаимопонимании.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства.
https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html
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в мире, польша, украина
В Киеве возмутились из-за запрета Польши по сельхозпродукции
Минагрополитики Украины обвинило Польшу в нарушении договора из-за запрета на импорт зерна
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины раскритиковало решение Польши запретить импорт ее сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении ведомства.
Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции из соседней страны до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства. Венгрия
также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины
Захарова с иронией высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве заявили, что всегда выступали "за открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество". При этом решение Варшавы
, по мнению Киева, противоречит достигнутым ранее договоренностям.
"В настоящее время решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного решения ситуации. Мы подчеркиваем, что между нашими государствами и субъектами хозяйствования не должно быть никаких недоразумений", - заявило ведомство, предложив в ближайшее время согласовать с Польшей новый меморандум о взаимопонимании.
С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства.
Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном