https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865647615.html
Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой
Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой - РИА Новости, 16.04.2023
Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой
Глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, зампред Международной ассоциации телохранителей, РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:57
2023-04-16T12:57
2023-04-16T12:58
в мире
япония
азия
вакаяма (город)
фумио кисида
синдзо абэ
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, зампред Международной ассоциации телохранителей, представитель от этой организации в Азии и в Японии Хидэто Осанаи заявил РИА Новости в связи с инцидентом с премьером Фумио Кисидой в субботу, что японская полиция во многом учла уроки после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. "Пока сложно делать окончательные выводы, так как я смог ознакомиться лишь в теми кадрами, которые демонстрировались в соцсетях или по телевидению. Но уже можно сказать, что реакция полиции и службы охраны в этот раз была намного лучше, чем в июле прошлого года, когда было совершено убийство премьер-министра Абэ. Быстро среагировал сотрудник службы охраны с защитным щитом, и Кисиду смогли быстро эвакуировать с места происшествия. Это то, чего не было сделано в случае с Абэ, когда он оставался на месте после первого выстрела и далее", - сказал Осанаи. Эксперт признает, что, возможно, Кисиду увели с места не так быстро, как хотелось бы, но "надо понимать, что достаточно сложно было сразу отличить реальную опасность от мнимой". В субботу около места выступления премьера Японии в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма раздался звук взрыва. Когда премьер подходил к месту выступления, в его сторону был брошен металлический предмет цилиндрической формы, а затем раздался похожий на взрыв сильный хлопок. Мужчину, бросившего металлический предмет, Рюдзи Кимуру, повалили на землю и задержали рыбаки и подоспевшие вскоре полицейские. Кисида успел обернуться на звук упавшего за его спиной предмета, почти сразу же его прикрыл охранник пуленепробиваемым щитом, после чего премьера увели с места. Звук взрыва раздался примерно через 50 секунд после того, как Кимуру задержали, и после того, как с места происшествия увели Кисиду. Он не пострадал. На видеокадрах телеканала NHK видно, что в момент, когда Кимуру схватили мужчины, в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. Всего с места происшествия были изъяты два одинаковых металлических предмета, похожих на трубчатую бомбу: один был брошен в сторону премьера и взорвался, второй сначала был у Кимуры в руках, затем был обнаружен на земле на месте задержания. В воскресенье дом 24-летнего подозреваемого обыскали. Были изъяты, предположительно, взрывчатое вещество и компьютер. Кимура отказался говорить до прибытия адвоката. Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html
https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865614584.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, азия, вакаяма (город), фумио кисида, синдзо абэ
В мире, Япония, Азия, Вакаяма (город), Фумио Кисида, Синдзо Абэ
Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой
Глава фирмы VIP-охраны о ЧП с Кисидой: полиция учла уроки после убийства Абэ
ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, зампред Международной ассоциации телохранителей, представитель от этой организации в Азии и в Японии Хидэто Осанаи заявил РИА Новости в связи с инцидентом с премьером Фумио Кисидой в субботу, что японская полиция во многом учла уроки после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
"Пока сложно делать окончательные выводы, так как я смог ознакомиться лишь в теми кадрами, которые демонстрировались в соцсетях или по телевидению. Но уже можно сказать, что реакция полиции и службы охраны в этот раз была намного лучше, чем в июле прошлого года, когда было совершено убийство премьер-министра Абэ. Быстро среагировал сотрудник службы охраны с защитным щитом, и Кисиду смогли быстро эвакуировать с места происшествия. Это то, чего не было сделано в случае с Абэ, когда он оставался на месте после первого выстрела и далее", - сказал Осанаи.
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Эксперт признает, что, возможно, Кисиду увели с места не так быстро, как хотелось бы, но "надо понимать, что достаточно сложно было сразу отличить реальную опасность от мнимой".
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"Что касается самого инцидента, то предвыборные митинги и встречи политиков с населением с точки зрения предупреждения подобных инцидентов представляют большую сложность. Так как основная цель таких мероприятий – близкий контакт политика с избирателями, невозможно окружить его плотной стеной охраны. Поэтому и за границей различные инциденты, с (французским президентом Эммануэлем – ред.) Макроном, например, иногда происходят именно во время предвыборной деятельности. Единственное, что можно будет сделать – это увеличить дистанцию между людьми и политиком, огородив место его выступления лентой", - отметил эксперт.
В субботу около места выступления премьера Японии в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма
раздался звук взрыва. Когда премьер подходил к месту выступления, в его сторону был брошен металлический предмет цилиндрической формы, а затем раздался похожий на взрыв сильный хлопок. Мужчину, бросившего металлический предмет, Рюдзи Кимуру, повалили на землю и задержали рыбаки и подоспевшие вскоре полицейские. Кисида успел обернуться на звук упавшего за его спиной предмета, почти сразу же его прикрыл охранник пуленепробиваемым щитом, после чего премьера увели с места.
Звук взрыва раздался примерно через 50 секунд после того, как Кимуру задержали, и после того, как с места происшествия увели Кисиду. Он не пострадал. На видеокадрах телеканала NHK видно, что в момент, когда Кимуру схватили мужчины, в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. Всего с места происшествия были изъяты два одинаковых металлических предмета, похожих на трубчатую бомбу: один был брошен в сторону премьера и взорвался, второй сначала был у Кимуры в руках, затем был обнаружен на земле на месте задержания. В воскресенье дом 24-летнего подозреваемого обыскали. Были изъяты, предположительно, взрывчатое вещество и компьютер. Кимура отказался говорить до прибытия адвоката.
Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.
СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество