https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865647615.html

Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой

Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой - РИА Новости, 16.04.2023

Глава японской фирмы VIP-охраны прокомментировал ЧП с Кисидой

Глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, зампред Международной ассоциации телохранителей, РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:57

2023-04-16T12:57

2023-04-16T12:58

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азия

вакаяма (город)

фумио кисида

синдзо абэ

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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, зампред Международной ассоциации телохранителей, представитель от этой организации в Азии и в Японии Хидэто Осанаи заявил РИА Новости в связи с инцидентом с премьером Фумио Кисидой в субботу, что японская полиция во многом учла уроки после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. "Пока сложно делать окончательные выводы, так как я смог ознакомиться лишь в теми кадрами, которые демонстрировались в соцсетях или по телевидению. Но уже можно сказать, что реакция полиции и службы охраны в этот раз была намного лучше, чем в июле прошлого года, когда было совершено убийство премьер-министра Абэ. Быстро среагировал сотрудник службы охраны с защитным щитом, и Кисиду смогли быстро эвакуировать с места происшествия. Это то, чего не было сделано в случае с Абэ, когда он оставался на месте после первого выстрела и далее", - сказал Осанаи. Эксперт признает, что, возможно, Кисиду увели с места не так быстро, как хотелось бы, но "надо понимать, что достаточно сложно было сразу отличить реальную опасность от мнимой". В субботу около места выступления премьера Японии в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма раздался звук взрыва. Когда премьер подходил к месту выступления, в его сторону был брошен металлический предмет цилиндрической формы, а затем раздался похожий на взрыв сильный хлопок. Мужчину, бросившего металлический предмет, Рюдзи Кимуру, повалили на землю и задержали рыбаки и подоспевшие вскоре полицейские. Кисида успел обернуться на звук упавшего за его спиной предмета, почти сразу же его прикрыл охранник пуленепробиваемым щитом, после чего премьера увели с места. Звук взрыва раздался примерно через 50 секунд после того, как Кимуру задержали, и после того, как с места происшествия увели Кисиду. Он не пострадал. На видеокадрах телеканала NHK видно, что в момент, когда Кимуру схватили мужчины, в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. Всего с места происшествия были изъяты два одинаковых металлических предмета, похожих на трубчатую бомбу: один был брошен в сторону премьера и взорвался, второй сначала был у Кимуры в руках, затем был обнаружен на земле на месте задержания. В воскресенье дом 24-летнего подозреваемого обыскали. Были изъяты, предположительно, взрывчатое вещество и компьютер. Кимура отказался говорить до прибытия адвоката. Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.

https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865614584.html

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вакаяма (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, азия, вакаяма (город), фумио кисида, синдзо абэ