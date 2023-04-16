https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865615705.html

В Японии нашли каркас пропавшего вертолета сил самообороны

В Японии нашли каркас пропавшего вертолета сил самообороны - РИА Новости, 16.04.2023

В Японии нашли каркас пропавшего вертолета сил самообороны

Водолазы-глубоководники обнаружили каркас пропавшего на прошлой неделе вертолета сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk и тела пяти человек на глубине 106... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:06

2023-04-16T08:06

2023-04-16T08:06

в мире

япония

кумамото (префектура)

кагосима (префектура)

sikorsky uh-60 black hawk

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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Водолазы-глубоководники обнаружили каркас пропавшего на прошлой неделе вертолета сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk и тела пяти человек на глубине 106 метров под водой, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей командования наземных сил самообороны. В настоящее время ведутся работы по их подъему на поверхность. В четверг на прошлой неделе вертолет вылетел с полигона Миякодзима на острове Мияко в 15.46 (09.46 мск) и должен был вернуться на эту же базу в 17.05 (11.05 мск). Однако уже в 15.56 он пропал с радаров между островами Мияко и Ирабу. Через четыре часа, когда, по расчетам, должно было закончиться топливо, инциденту был присвоен статус аварии. В процессе поисков, которые ведутся круглосуточно с привлечением специальных подводных аппаратов, самолетов и патрульных катеров, ранее были обнаружены два спасательных плота, оба в сложенном состоянии, дверь, часть несущего винта, лопасть и фрагмент боковой стенки с иллюминаторами. Ночью четверга в районе острова Ирабу также обнаружили крупный фрагмент корпуса вертолета, а на побережье острова - более мелкие обломки. Кроме того, сообщалось, что в районе острова Ирабу были якобы найдены тела, которые могут принадлежать членам экипажа. Как стало известно ранее, восемь из 10 находившихся на борту человек были высокопоставленными военными, в том числе среди них был командующий 8-й дивизией сухопутных сил самообороны Юити Сакамото, назначенный на этот пост 31 марта. Штаб дивизии расположен в Кумамото, в зону ответственности входят юго-западные районы - Кумамото, Кагосима и Миядзаки. Кроме того, она является мобильным подразделением, которое в случае непредвиденной ситуации должно будет быстро развернуться в районе юго-западных островов Нансэй, ближе всех находящихся к Тайваню.

https://ria.ru/20200201/1564131861.html

https://ria.ru/20230315/oproverzhenie-1858170493.html

япония

кумамото (префектура)

кагосима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, кумамото (префектура), кагосима (префектура), sikorsky uh-60 black hawk