https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865614584.html

СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество

СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество - РИА Новости, 16.04.2023

СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество

Правоохранители в Японии изъяли компьютер и похожее на порох вещество из дома 24-летнего Рюдзи Кимуры, арестованного после инцидента в префектуре Вакаяма, когда РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:49

2023-04-16T07:49

2023-04-16T07:49

япония

в мире

вакаяма (город)

хёго

фумио кисида

синдзо абэ

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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители в Японии изъяли компьютер и похожее на порох вещество из дома 24-летнего Рюдзи Кимуры, арестованного после инцидента в префектуре Вакаяма, когда близ места публичного выступления японского премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв. По данным телеканала NHK со ссылкой на источники в правоохранительных органах, обыск в доме Кимуры в городе Каваниси префектуры Хёго продолжался более семи часов, по его итогам вынесены около 10 картонных коробок. Как сообщили источники, среди изъятых вещей были компьютер молодого человека и похожее на порох вещество. Ранее сообщалось, что из рюкзака Кимуры при задержании был изъят нож. Звук взрыва раздался накануне, около 11.30 по местному времени (5.30 мск), в японском городе Вакаяма. Произошло это близ места публичного выступления Кисиды. На кадрах, транслируемых телеканалами и в социальных сетях, видно, как Кисида оборачивается на звук падения объекта и как движется охранник, после чего премьера уводят, закрыв раскладным пуленепробиваемым щитом. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду – сотрудники, обеспечивающие безопасность. После инцидента правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя Каваниси Рюдзи Кимуру. Согласно материалам следствия, он находился в 10 метрах от премьера в момент инцидента. О мотивах поступка пока ничего не известно, так как молодой человек отказался говорить с полицейскими до прибытия адвоката. С места происшествия изъяты два цилиндрических предмета. При разрыве одного из них и произошел хлопок. Другой же, как сообщали японские СМИ, был в руках Кимуры в момент задержания. Предмет вывезли с места инцидента с помощью специального крана. Правоохранители выясняют, мог ли этот объект убить человека при разрыве. Несмотря на инцидент, премьер Японии решил не менять расписание публичных выступлений в рамках предвыборной кампании в местные законодательные органы. В воскресенье, 16 апреля, у Кисиды намечены три публичных выступления в префектуре Оита. Менее года назад бывший премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами - дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил смертельные ранения в шею и грудь и умер от потери крови.

https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

https://ria.ru/20230413/yaponiya-1865126972.html

япония

вакаяма (город)

хёго

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япония, в мире, вакаяма (город), хёго, фумио кисида, синдзо абэ