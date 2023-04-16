https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865614584.html
СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество
СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество - РИА Новости, 16.04.2023
СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество
Правоохранители в Японии изъяли компьютер и похожее на порох вещество из дома 24-летнего Рюдзи Кимуры, арестованного после инцидента в префектуре Вакаяма, когда РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T07:49
2023-04-16T07:49
2023-04-16T07:49
япония
в мире
вакаяма (город)
хёго
фумио кисида
синдзо абэ
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители в Японии изъяли компьютер и похожее на порох вещество из дома 24-летнего Рюдзи Кимуры, арестованного после инцидента в префектуре Вакаяма, когда близ места публичного выступления японского премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв. По данным телеканала NHK со ссылкой на источники в правоохранительных органах, обыск в доме Кимуры в городе Каваниси префектуры Хёго продолжался более семи часов, по его итогам вынесены около 10 картонных коробок. Как сообщили источники, среди изъятых вещей были компьютер молодого человека и похожее на порох вещество. Ранее сообщалось, что из рюкзака Кимуры при задержании был изъят нож. Звук взрыва раздался накануне, около 11.30 по местному времени (5.30 мск), в японском городе Вакаяма. Произошло это близ места публичного выступления Кисиды. На кадрах, транслируемых телеканалами и в социальных сетях, видно, как Кисида оборачивается на звук падения объекта и как движется охранник, после чего премьера уводят, закрыв раскладным пуленепробиваемым щитом. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду – сотрудники, обеспечивающие безопасность. После инцидента правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя Каваниси Рюдзи Кимуру. Согласно материалам следствия, он находился в 10 метрах от премьера в момент инцидента. О мотивах поступка пока ничего не известно, так как молодой человек отказался говорить с полицейскими до прибытия адвоката. С места происшествия изъяты два цилиндрических предмета. При разрыве одного из них и произошел хлопок. Другой же, как сообщали японские СМИ, был в руках Кимуры в момент задержания. Предмет вывезли с места инцидента с помощью специального крана. Правоохранители выясняют, мог ли этот объект убить человека при разрыве. Несмотря на инцидент, премьер Японии решил не менять расписание публичных выступлений в рамках предвыборной кампании в местные законодательные органы. В воскресенье, 16 апреля, у Кисиды намечены три публичных выступления в префектуре Оита. Менее года назад бывший премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами - дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил смертельные ранения в шею и грудь и умер от потери крови.
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html
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япония, в мире, вакаяма (город), хёго, фумио кисида, синдзо абэ
Япония, В мире, Вакаяма (город), Хёго, Фумио Кисида, Синдзо Абэ
СМИ: у арестованного после взрыва в Вакаяме нашли похожее на порох вещество
NHK: у арестованного после ЧП с премьером Японии изъяли из дома похожее на порох вещество
ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители в Японии изъяли компьютер и похожее на порох вещество из дома 24-летнего Рюдзи Кимуры, арестованного после инцидента в префектуре Вакаяма, когда близ места публичного выступления японского премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв.
По данным
телеканала NHK со ссылкой на источники в правоохранительных органах, обыск в доме Кимуры в городе Каваниси префектуры Хёго
продолжался более семи часов, по его итогам вынесены около 10 картонных коробок. Как сообщили источники, среди изъятых вещей были компьютер молодого человека и похожее на порох вещество.
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Ранее сообщалось, что из рюкзака Кимуры при задержании был изъят нож.
Звук взрыва раздался накануне, около 11.30 по местному времени (5.30 мск), в японском городе Вакаяма. Произошло это близ места публичного выступления Кисиды. На кадрах, транслируемых телеканалами и в социальных сетях, видно, как Кисида оборачивается на звук падения объекта и как движется охранник, после чего премьера уводят, закрыв раскладным пуленепробиваемым щитом. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду – сотрудники, обеспечивающие безопасность.
После инцидента правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя Каваниси Рюдзи Кимуру. Согласно материалам следствия, он находился в 10 метрах от премьера в момент инцидента. О мотивах поступка пока ничего не известно, так как молодой человек отказался говорить с полицейскими до прибытия адвоката. С места происшествия изъяты два цилиндрических предмета. При разрыве одного из них и произошел хлопок. Другой же, как сообщали японские СМИ, был в руках Кимуры в момент задержания. Предмет вывезли с места инцидента с помощью специального крана. Правоохранители выясняют, мог ли этот объект убить человека при разрыве.
Несмотря на инцидент, премьер Японии решил не менять расписание публичных выступлений в рамках предвыборной кампании в местные законодательные органы. В воскресенье, 16 апреля, у Кисиды намечены три публичных выступления в префектуре Оита
.
Менее года назад бывший премьер Японии Синдзо Абэ
был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами - дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил смертельные ранения в шею и грудь и умер от потери крови.
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