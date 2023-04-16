https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865609824.html

СМИ: в Японии при падении платформы пострадали более десяти человек

СМИ: в Японии при падении платформы пострадали более десяти человек - РИА Новости, 16.04.2023

СМИ: в Японии при падении платформы пострадали более десяти человек

Более 10 человек пострадали при падении тяжелой деревянной праздничной платформы "дандзири" в городе Сакаи префектуры Осака в Японии, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:25

2023-04-16T05:25

2023-04-16T05:25

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осака (город)

япония

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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Более 10 человек пострадали при падении тяжелой деревянной праздничной платформы "дандзири" в городе Сакаи префектуры Осака в Японии, сообщают местные СМИ. Звонок об инциденте в противопожарные службы, в ведении которых находится скорая помощь, поступил около 9 утра по местному времени (03.00 мск). Согласно данным издания "Санкэй", деревянная платформа, исполненная в форме праздничного паланкина, опрокинулась на бок недалеко храма Митами. В результате инцидента пострадали не менее 11 человек. Некоторым из них помощь оказывается на месте. Также поступают сообщения, что травмы у некоторых пострадавших тяжелые. Деревянная платформа "дандзири", стилизованная под храм, имеет вес около четырех тонн и используется, в частности, на храмовых праздниках. В ходе так называемых "дандзири-мацури" эти платформы на большой скорости тянут от нескольких десятков до несколько сотен мужчин. Существуют даже соревнования между представителями различных храмов, кто быстрее протащит платформу по улицам города, во время которых нередки несчастные случаи.

https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

осака (город)

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в мире, осака (город), япония