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"Такое бывает редко". Британские военные раскрыли, что Россия сделает с ВСУ - РИА Новости, 16.04.2023
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16:30 16.04.2023 (обновлено: 17:10 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/vsu-1865668649.html
"Такое бывает редко". Британские военные раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
"Такое бывает редко". Британские военные раскрыли, что Россия сделает с ВСУ - РИА Новости, 16.04.2023
"Такое бывает редко". Британские военные раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
Украинскую армию ждут многочисленные препятствия во время наступления на российские оборонительные рубежи, пишет Financial Times со ссылкой на британских... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:30
2023-04-16T17:10
политика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
евгений пригожин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинскую армию ждут многочисленные препятствия во время наступления на российские оборонительные рубежи, пишет Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.По мнению аналитиков из Соединенного Королевства, при попытке продвижения ВСУ рискуют нарваться на хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. Кроме того, украинские военные остро нуждаются в авиации, без которой любая такая операция имеет высокие шансы обернуться разгромным поражением."Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника в одном или нескольких районах и нанести концентрированный удар по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало", — отметил экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел, который имеет большой опыт проведения операций по взятию укреплений, также скептически относится к возможности украинского удара. По его словам, российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части ВСУ, не прикрытые авиацией.Как ранее сообщало агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html
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политика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, евгений пригожин
Политика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Евгений Пригожин
"Такое бывает редко". Британские военные раскрыли, что Россия сделает с ВСУ

FT: передовые части ВСУ погибнут при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки с воздуха

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинскую армию ждут многочисленные препятствия во время наступления на российские оборонительные рубежи, пишет Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.
По мнению аналитиков из Соединенного Королевства, при попытке продвижения ВСУ рискуют нарваться на хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. Кроме того, украинские военные остро нуждаются в авиации, без которой любая такая операция имеет высокие шансы обернуться разгромным поражением.
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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Вчера, 09:28
"Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника в одном или нескольких районах и нанести концентрированный удар по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало", — отметил экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.
Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел, который имеет большой опыт проведения операций по взятию укреплений, также скептически относится к возможности украинского удара. По его словам, российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части ВСУ, не прикрытые авиацией.
Как ранее сообщало агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
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ПолитикаРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииЕвгений Пригожин
 
 
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