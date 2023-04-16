https://ria.ru/20230416/vpp-1865707061.html
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, говорится в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T22:09
2023-04-16T22:09
2023-04-16T22:09
в мире
судан
антониу гутерреш
оон
хартум (город)
столкновения в хартуме
стефан дюжаррик
всемирная продовольственная программа оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. В ходе конфликта в Судане в субботу погибли три сотрудника ВПП, после чего директор программы Синди Маккейн заявила, что организация временно прекращает работу в стране. "Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами. Он решительно осуждает гибель гражданских лиц, в том числе гибель трех сотрудников Всемирной продовольственной программы в Северном Дарфуре и ранение еще двоих", - сказано в комментарии официального представителя генсека ООН. "Виновные должны быть незамедлительно привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230416/gumkoridory-1865682015.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, антониу гутерреш, оон, хартум (город), столкновения в хартуме, стефан дюжаррик, всемирная продовольственная программа оон
В мире, Судан, Антониу Гутерреш, ООН, Хартум (город), Столкновения в Хартуме, Стефан Дюжаррик, Всемирная продовольственная программа ООН
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане
Генсек ООН Гутерреш призвал наказать виновных в гибели трех сотрудников ВПП в Судане
ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
В ходе конфликта в Судане в субботу погибли три сотрудника ВПП, после чего директор программы Синди Маккейн заявила, что организация временно прекращает работу в стране.
СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры
"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами. Он решительно осуждает гибель гражданских лиц, в том числе гибель трех сотрудников Всемирной продовольственной программы в Северном Дарфуре
и ранение еще двоих", - сказано в комментарии официального представителя генсека ООН.
"Виновные должны быть незамедлительно привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме
. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР
обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР