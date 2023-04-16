https://ria.ru/20230416/vpp-1865707061.html

Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане

Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане - РИА Новости, 16.04.2023

Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, говорится в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T22:09

2023-04-16T22:09

2023-04-16T22:09

в мире

судан

антониу гутерреш

оон

хартум (город)

столкновения в хартуме

стефан дюжаррик

всемирная продовольственная программа оон

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трех сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. В ходе конфликта в Судане в субботу погибли три сотрудника ВПП, после чего директор программы Синди Маккейн заявила, что организация временно прекращает работу в стране. "Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами. Он решительно осуждает гибель гражданских лиц, в том числе гибель трех сотрудников Всемирной продовольственной программы в Северном Дарфуре и ранение еще двоих", - сказано в комментарии официального представителя генсека ООН. "Виновные должны быть незамедлительно привлечены к ответственности", - отмечается в сообщении. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230416/gumkoridory-1865682015.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

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