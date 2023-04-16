https://ria.ru/20230416/upts-1865608262.html
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T04:44
2023-04-16T04:44
2023-04-16T04:44
религия
иерусалим
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее делегация Черновицко-Буковинской епархии УПЦ встретила Благодатный огонь в румынском городе Сучава. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
https://ria.ru/20230416/rpts-1865605848.html
иерусалим
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, москва, россия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Москва, Россия
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь прибыл в Киево-Печерскую Лавру