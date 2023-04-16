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В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
04:44 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/upts-1865608262.html
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T04:44
2023-04-16T04:44
религия
иерусалим
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее делегация Черновицко-Буковинской епархии УПЦ встретила Благодатный огонь в румынском городе Сучава. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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иерусалим, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, москва, россия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха, Москва, Россия
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь прибыл в Киево-Печерскую Лавру

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«
"Благодатный огонь прибыл в Киево-Печерскую Лавру. Предстоятель зажег свечи от святого света и раздал огонь верующим", - говорится в сообщении.
Ранее делегация Черновицко-Буковинской епархии УПЦ встретила Благодатный огонь в румынском городе Сучава.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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РелигияИерусалимИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоПасхаМоскваРоссия
 
 
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