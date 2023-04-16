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В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь

В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь - РИА Новости, 16.04.2023

В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T04:44

2023-04-16T04:44

2023-04-16T04:44

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее делегация Черновицко-Буковинской епархии УПЦ встретила Благодатный огонь в румынском городе Сучава. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Фонд Андрея Первозванного с 2003 года ежегодно доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву к Пасхе. Фонд по благословению патриарха официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230416/rpts-1865605848.html

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иерусалим, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха, москва, россия