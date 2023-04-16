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Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками - РИА Новости, 16.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:19 16.04.2023 (обновлено: 00:31 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками - РИА Новости, 16.04.2023
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что гонители Украинской православной церкви (УПЦ) – безбожники, хотя сами себя они таковыми и не считают. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:19
2023-04-16T00:31
религия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
ситуация вокруг упц
россия
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что гонители Украинской православной церкви (УПЦ) – безбожники, хотя сами себя они таковыми и не считают. Русская православная церковь в 2023 году отмечает Пасху 16 апреля. "Словно оживают картины из прошлого. Церковь, как это происходит сейчас на Украине, вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни, и сегодня мы особо молимся за тех, кто мужественно несет крест исповедничества", – сказал патриарх в обращении к верующим, которое есть в распоряжении РИА Новости. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". "Мы живем в очень непростое, я бы даже сказал, в судьбоносное время. Хотя простых времен, конечно, не бывает, однако сегодня мы видим, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь", – отметил патриарх Кирилл. Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в видеообращении из-под домашнего ареста призвал Украину к миру и единению вокруг единой канонической Церкви.
https://ria.ru/20230409/tsennosti-1864118198.html
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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), ситуация вокруг упц, россия
Религия, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Ситуация вокруг УПЦ, Россия
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками

Патриарх Кирилл: гонители УПЦ являются безбожниками, хотя сами себя они ими не считают

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что гонители Украинской православной церкви (УПЦ) – безбожники, хотя сами себя они таковыми и не считают.
Русская православная церковь в 2023 году отмечает Пасху 16 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада
9 апреля, 22:56
"Словно оживают картины из прошлого. Церковь, как это происходит сейчас на Украине, вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни, и сегодня мы особо молимся за тех, кто мужественно несет крест исповедничества", – сказал патриарх в обращении к верующим, которое есть в распоряжении РИА Новости.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
"Мы живем в очень непростое, я бы даже сказал, в судьбоносное время. Хотя простых времен, конечно, не бывает, однако сегодня мы видим, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь", – отметил патриарх Кирилл.
Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в видеообращении из-под домашнего ареста призвал Украину к миру и единению вокруг единой канонической Церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны
00:05
 
РелигияУкраинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Ситуация вокруг УПЦРоссия
 
 
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