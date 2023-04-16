https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html

Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками

Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками - РИА Новости, 16.04.2023

Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что гонители Украинской православной церкви (УПЦ) – безбожники, хотя сами себя они таковыми и не считают. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:19

2023-04-16T00:19

2023-04-16T00:31

религия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

ситуация вокруг упц

россия

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что гонители Украинской православной церкви (УПЦ) – безбожники, хотя сами себя они таковыми и не считают. Русская православная церковь в 2023 году отмечает Пасху 16 апреля. "Словно оживают картины из прошлого. Церковь, как это происходит сейчас на Украине, вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни, и сегодня мы особо молимся за тех, кто мужественно несет крест исповедничества", – сказал патриарх в обращении к верующим, которое есть в распоряжении РИА Новости. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". "Мы живем в очень непростое, я бы даже сказал, в судьбоносное время. Хотя простых времен, конечно, не бывает, однако сегодня мы видим, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь", – отметил патриарх Кирилл. Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в видеообращении из-под домашнего ареста призвал Украину к миру и единению вокруг единой канонической Церкви.

https://ria.ru/20230409/tsennosti-1864118198.html

https://ria.ru/20230416/kirill-1865597580.html

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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), ситуация вокруг упц, россия