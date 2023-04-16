https://ria.ru/20230416/ukraina-1865678143.html

Express: Запад ударил Украину в спину в самый тяжелый момент

Express: Запад ударил Украину в спину в самый тяжелый момент - РИА Новости, 17.04.2023

Express: Запад ударил Украину в спину в самый тяжелый момент

Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна в самый непростой для Киева период, пишет британская газета Express. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-16T17:47

2023-04-16T17:47

2023-04-17T00:11

политика

украина

польша

венгрия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна в самый непростой для Киева период, пишет британская газета Express.По информации издания, Варшава и Будапешт пошли на такой шаг, поскольку польские и венгерские работники сельскохозяйственной отрасли несли большие убытки.Земледельцы из соседних европейских государств тоже стали жаловаться на то, что украинское зерно попадает в их страны в больших объемах, создает избыток на рынке и обрушивает цены, в результате чего местные предприниматели теряют прибыль, говорится в статье.

https://ria.ru/20230416/zerno-1865677366.html

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политика, украина, польша, венгрия