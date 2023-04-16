Рейтинг@Mail.ru
Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865665353.html
Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль
Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль - РИА Новости, 16.04.2023
Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделяет Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:06
2023-04-16T16:06
экономика
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
агентство по международному развитию сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделяет Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. Ранее Шмыгаль сообщал, что в ходе визита в Канаду подписал меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке привлечения инвестиций. "Соглашения со Всемирным банком, USAID и DFC (американская корпорация по финансированию международного развития – ред.). ВБ выделяет 200 миллионов долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства на 200 миллионов долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230413/podderzhka-1865189056.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, агентство по международному развитию сша, в мире
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, Агентство по международному развитию США, В мире
Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль

Шмыгаль: Всемирный банк выделит Киеву 200 миллионов долларов на восстановление энергетики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделяет Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики.
Ранее Шмыгаль сообщал, что в ходе визита в Канаду подписал меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке привлечения инвестиций.
"Соглашения со Всемирным банком, USAID и DFC (американская корпорация по финансированию международного развития – ред.). ВБ выделяет 200 миллионов долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства на 200 миллионов долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
США пообещали Украине помощь в восстановлении страны
13 апреля, 22:21
 
ЭкономикаУкраинаДенис ШмыгальВсемирный банкАгентство по международному развитию СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала