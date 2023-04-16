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Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль

Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль - РИА Новости, 16.04.2023

Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов, утверждает Шмыгаль

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделяет Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:06

2023-04-16T16:06

2023-04-16T16:06

экономика

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

агентство по международному развитию сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделяет Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. Ранее Шмыгаль сообщал, что в ходе визита в Канаду подписал меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке привлечения инвестиций. "Соглашения со Всемирным банком, USAID и DFC (американская корпорация по финансированию международного развития – ред.). ВБ выделяет 200 миллионов долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства на 200 миллионов долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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экономика, украина, денис шмыгаль, всемирный банк, агентство по международному развитию сша, в мире