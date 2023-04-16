https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html

В США признали обескураживающую правду об Украине

В США признали обескураживающую правду об Украине - РИА Новости, 16.04.2023

В США признали обескураживающую правду об Украине

В США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ из-за нехватки вооружения и недостаточной подготовки, написал обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:28

2023-04-16T09:28

2023-04-16T09:37

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ из-за нехватки вооружения и недостаточной подготовки, написал обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post."Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана", — говорится в материале.Согласно утечке документов из Пентагона, два месяца назад аналитики американской разведки пришли к выводу, что конфликт на Украине перешел в "битву на истощение" и "движется в тупик".Как отметил обозреватель, должностные лица в Вашингтоне по-прежнему придерживаются февральской оценки: недостаточная подготовка и нехватка боеприпасов замедлит наступление украинских войск и усугубит их потери.Предполагается, что наиболее вероятным результатом контрнаступления станет оккупация Киевом незначительного количества территорий, утверждает журналист.Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".

https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html

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в мире, украина, пентагон, сша