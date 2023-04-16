https://ria.ru/20230416/tu-95ms-1865609197.html

Ракетоносцы ТОФ в ходе проверки перелетели на оперативные аэродромы

Ракетоносцы ТОФ в ходе проверки перелетели на оперативные аэродромы - РИА Новости, 16.04.2023

Ракетоносцы ТОФ в ходе проверки перелетели на оперативные аэродромы

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в рамка внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:13

2023-04-16T05:13

2023-04-16T05:13

россия

тихоокеанский флот вмф россии

воздушно-космические силы россии

безопасность

ту-95мс

ту-22м3

ил-78

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в рамка внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота перелетели на оперативные аэродромы, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны РФ. На кадрах ведомства - эпизоды перебазирования, взлеты и посадки Ту-95МС и Ту-22М3. "В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил осуществили перелеты на оперативные аэродромы", - сообщили в ведомстве. В ходе проверки экипажам ракетоносцев предстоит провести воздушное патрулирование различных районов, а также оказывать авиационную поддержку силам флота. Экипажи проведут дозаправки в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. Все полеты дальней авиации выполняются и будут выполняться в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств, подчеркнули в ведомстве. Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

https://ria.ru/20230414/tof-1865289654.html

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россия, тихоокеанский флот вмф россии, воздушно-космические силы россии, безопасность, ту-95мс, ту-22м3, ил-78