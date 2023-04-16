https://ria.ru/20230416/trevoga-1865687565.html
В четырех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2023
В четырех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:04
2023-04-16T19:04
2023-04-16T19:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в этих же регионах и через время отменена. Повторный сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал около 18.39 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область, Запорожская область
В четырех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу