https://ria.ru/20230416/trevoga-1865620313.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:18
2023-04-16T09:18
2023-04-16T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Харьковской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сирены в регионе прозвучали в 9:02 (совпадает с мск). Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
https://ria.ru/20230415/trevoga-1865591564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу