https://ria.ru/20230416/trevoga-1865620313.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2023

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:18

2023-04-16T09:18

2023-04-16T11:17

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Харьковской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сирены в регионе прозвучали в 9:02 (совпадает с мск). Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

https://ria.ru/20230415/trevoga-1865591564.html

харьковская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф