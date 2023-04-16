https://ria.ru/20230416/trebovaniya-1865651597.html

В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС

В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС - РИА Новости, 16.04.2023

В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС

Молдавия выполнила порядка 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией (ЕК), чтобы республика смогла начать переговоры о вступлении в ЕС, заявил... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:41

2023-04-16T13:41

2023-04-16T13:41

в мире

молдавия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Молдавия выполнила порядка 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией (ЕК), чтобы республика смогла начать переговоры о вступлении в ЕС, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Владимир Кук. "У нас 40% условий реализовано, около 40% находятся на продвинутой или завершающей стадии, и этот процент постоянно растет. И у нас есть около 20%, которые еще не реализованы. Если сложить эти 40% и 40%, то я бы сказал, что выполнено около 80% условий, и мы находимся на заключительном этапе, а 20% еще предстоит выполнить", - сказал Кук в эфире радиостанции "Молдова". По его словам, необходимо завершить выполнение пунктов условий ЕК, которые касаются изменения и принятия законов, направленных на обеспечение надлежащего функционирования государственных учреждений. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865520661.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз