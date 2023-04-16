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В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС - РИА Новости, 16.04.2023
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13:41 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/trebovaniya-1865651597.html
В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС
В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС - РИА Новости, 16.04.2023
В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС
Молдавия выполнила порядка 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией (ЕК), чтобы республика смогла начать переговоры о вступлении в ЕС, заявил... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:41
2023-04-16T13:41
в мире
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Молдавия выполнила порядка 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией (ЕК), чтобы республика смогла начать переговоры о вступлении в ЕС, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Владимир Кук. "У нас 40% условий реализовано, около 40% находятся на продвинутой или завершающей стадии, и этот процент постоянно растет. И у нас есть около 20%, которые еще не реализованы. Если сложить эти 40% и 40%, то я бы сказал, что выполнено около 80% условий, и мы находимся на заключительном этапе, а 20% еще предстоит выполнить", - сказал Кук в эфире радиостанции "Молдова". По его словам, необходимо завершить выполнение пунктов условий ЕК, которые касаются изменения и принятия законов, направленных на обеспечение надлежащего функционирования государственных учреждений. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865520661.html
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии оценили уровень подготовки к переговорам по вступлению в ЕС

МИД Молдавии: 80 процентов требований для начала переговоров о вступлении в ЕС выполнены

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Молдавия выполнила порядка 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией (ЕК), чтобы республика смогла начать переговоры о вступлении в ЕС, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Владимир Кук.
"У нас 40% условий реализовано, около 40% находятся на продвинутой или завершающей стадии, и этот процент постоянно растет. И у нас есть около 20%, которые еще не реализованы. Если сложить эти 40% и 40%, то я бы сказал, что выполнено около 80% условий, и мы находимся на заключительном этапе, а 20% еще предстоит выполнить", - сказал Кук в эфире радиостанции "Молдова".
По его словам, необходимо завершить выполнение пунктов условий ЕК, которые касаются изменения и принятия законов, направленных на обеспечение надлежащего функционирования государственных учреждений.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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