https://ria.ru/20230416/tovary-1865617737.html

В России подскочил спрос на товары для кухни

В России подскочил спрос на товары для кухни - РИА Новости, 16.04.2023

В России подскочил спрос на товары для кухни

Спрос на товары для кухни, в том числе технику для приготовления пищи, вырос в начале апреля в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - этому... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:35

2023-04-16T08:35

2023-04-16T08:36

россия

общество

ozon

wildberries

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спрос на товары для кухни, в том числе технику для приготовления пищи, вырос в начале апреля в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - этому поспособствовало восстановление покупательской активности, рассказали РИА Новости опрошенные участники рынка. "В первые месяцы этого года покупательская активность демонстрирует постепенное восстановление... Так, за последнюю неделю по сравнению с сопоставимой неделей перед Пасхой в прошлом году (15-21 апреля) интерес к формам для выпекания оказался выше почти в 2,4 раза, спрос на ножи прибавил два раза, более чем в 1,5 раза выросли продажи тостеров, кухонных комбайнов и мини-печей", - считают в группе "М.Видео-Эльдорадо". При этом больше на чем на четверть увеличилась популярность хлебопечек, и от 13% до 20% вырос спрос на яйцеварки, чайники, термосы и кастрюли. В маркетплейсе Ozon при этом отметили, что россияне стали активно покупать технику для кухни и приготовления пищи – за первые две недели апреля ее продажи на онлайн-площадке выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Начинается дачный сезон, поэтому россияне активно покупают технику для приготовления еды на свежем воздухе и для большего количества человек. Больше всего в последние две недели спросом пользовались печи и грили - рост в три раза в годовом выражении, а продажи техники для приготовления блюд, включая мультиварки, выросли в 2,5 раза... Многие кулинары весной начали обновлять технику и оборудование для кухни. К их числу относятся кухонные вытяжки, комбайны, блендеры, мясорубки, измельчители и разнообразные аксессуары для такой техники. Спрос на эти товары вырос в первые две недели апреля в два раза", - подсчитали в маркетплейсе. Рост спроса был зафиксирован и на Wildberries. В компании подчеркнули, что в апреле, по мере приближения майских праздников, которые многие россияне традиционно проводят на дачах, спрос на технику и посуду для приготовления еды продолжает расти. Так, в первые 2 недели апреля было приобретено на 122% больше различной бытовой техники, чем за аналогичный период прошлого года. "Наибольшими темпами растет спрос на аэрогрили (+210% год к году), коптильни (+117%) и шашлычницы (+252%), которые приобретают для того, чтобы провести на свежем воздухе время с семьей, друзьями и соседями по дачным участкам. А в сегменте посуды и кухонного инвентаря наибольшим спросом сейчас пользуются мантоварки (+238%), кухонные ножи (+150%), походные котелки (+122%), чистки для рыбы (+114%), рюмки (+106%) и казаны (+99%)", - заключили там.

https://ria.ru/20230416/kredit-1865616434.html

https://ria.ru/20230329/wildberries-1861654600.html

https://ria.ru/20230416/henkel-1865616573.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, ozon, wildberries