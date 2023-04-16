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"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ - РИА Новости, 16.04.2023
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07:03 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ - РИА Новости, 16.04.2023
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T07:03
2023-04-16T07:03
россия
тихоокеанский флот вмф россии
"панцирь-с"
с-400 «триумф»
безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного диапазона действия заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - сообщили в ведомстве.На маршах в новые позиционные районы зенитчиков прикрывали комплексы "Панцирь-С", а личный состав подразделений отработал отражение нападения диверсантов условного противника на колонны. Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
https://ria.ru/20230416/tof-1865610332.html
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, "панцирь-с", с-400 «триумф», безопасность
Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, "Панцирь-С", С-400 «Триумф», Безопасность
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ

Силы ПВО ТОФ в составе С-400 и комплексов "Панцирь-С" заняли новые позиционные районы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного диапазона действия заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - сообщили в ведомстве.
На маршах в новые позиционные районы зенитчиков прикрывали комплексы "Панцирь-С", а личный состав подразделений отработал отражение нападения диверсантов условного противника на колонны.
Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
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05:49
 
РоссияТихоокеанский флот ВМФ России"Панцирь-С"С-400 «Триумф»Безопасность
 
 
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