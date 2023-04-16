https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html

"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ

"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ - РИА Новости, 16.04.2023

"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ

Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:03

2023-04-16T07:03

2023-04-16T07:03

россия

тихоокеанский флот вмф россии

"панцирь-с"

с-400 «триумф»

безопасность

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного диапазона действия заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - сообщили в ведомстве.На маршах в новые позиционные районы зенитчиков прикрывали комплексы "Панцирь-С", а личный состав подразделений отработал отражение нападения диверсантов условного противника на колонны. Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

https://ria.ru/20230416/tof-1865610332.html

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россия, тихоокеанский флот вмф россии, "панцирь-с", с-400 «триумф», безопасность