https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ - РИА Новости, 16.04.2023
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T07:03
2023-04-16T07:03
2023-04-16T07:03
россия
тихоокеанский флот вмф россии
"панцирь-с"
с-400 «триумф»
безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного диапазона действия заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - сообщили в ведомстве.На маршах в новые позиционные районы зенитчиков прикрывали комплексы "Панцирь-С", а личный состав подразделений отработал отражение нападения диверсантов условного противника на колонны. Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
https://ria.ru/20230416/tof-1865610332.html
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, "панцирь-с", с-400 «триумф», безопасность
Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, "Панцирь-С", С-400 «Триумф», Безопасность
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Силы ПВО ТОФ в составе С-400 и комплексов "Панцирь-С" заняли новые позиционные районы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Силы ПВО Тихоокеанского флота в составе зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчетов РЛС различного диапазона действия заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ, сообщили
в воскресенье в Минобороны России.
"Для отражения воздушного нападения на территории округа на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - сообщили в ведомстве.
На маршах в новые позиционные районы зенитчиков прикрывали комплексы "Панцирь-С", а личный состав подразделений отработал отражение нападения диверсантов условного противника на колонны.
Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
Десант ТОФ высадился на необорудованном побережье и провел учебный бой