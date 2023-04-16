https://ria.ru/20230416/tof-1865610332.html

Десант ТОФ высадился на необорудованном побережье и провел учебный бой

Десант ТОФ высадился на необорудованном побережье и провел учебный бой - РИА Новости, 16.04.2023

Десант ТОФ высадился на необорудованном побережье и провел учебный бой

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:49

2023-04-16T05:49

2023-04-16T05:49

россия

владимир путин

приморский край

т-80бв

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы, сообщили журналистам в минобороны России. В минобороны России также сообщили, что БДК, выполнив переход морем, высадили морской десант на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. "При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу", – добавили в МО РФ. Отмечается, что на берегу морские пехотинцы развернулись в боевые порядки и приступили к уничтожению условного противника во взводном опорном пункте. Для поддержки десанта в бой были введены основные силы. Огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника на дистанциях от 100 метров до 2,3 километра вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А. огонь. Кроме того, в ходе учебного боя была успешно отработана внезапная вводная по отражению атаки противника с правого фланга, уточнили в минобороны. По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230416/tof-1865609437.html

россия

приморский край

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россия, владимир путин, приморский край, т-80бв, безопасность