Боевые пловцы ТОФ в рамках проверки перехватили диверсантов "противника"
Боевые пловцы Тихоокеанского флота отработали перехват диверсантов условного противника
© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флотуУчения подразделений противодиверсионной службы
© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту
Учения подразделений противодиверсионной службы. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали перехват диверсантов условного противника в рамках внезапной проверке боеготовности, сообщили в Минобороны России.
«
"В ходе выполнения задач боевые пловцы отряда ПДСС отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся в базе", - сообщили в ведомстве.
Учения проходили в акватории базы подводных сил ТОФ, уточнили в ведомстве. По замыслу учений в акватории бухты был обнаружен неизвестный движущийся подводный объект. На перехват на катере выдвинулась группа боевых пловцов, которые провели операцию по обезвреживанию условного нарушителя. Также специалисты ПДСС уничтожили якорную мину, поставленную условным противником в акватории бухты.
Внезапная проверка боеготовности ТОФ, части ВКС и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.