https://ria.ru/20230416/tof-1865609437.html

Боевые пловцы ТОФ в рамках проверки перехватили диверсантов "противника"

Боевые пловцы ТОФ в рамках проверки перехватили диверсантов "противника" - РИА Новости, 16.04.2023

Боевые пловцы ТОФ в рамках проверки перехватили диверсантов "противника"

Боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали перехват диверсантов условного противника в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:16

2023-04-16T05:16

2023-04-16T05:16

россия

тихоокеанский флот вмф россии

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали перехват диверсантов условного противника в рамках внезапной проверке боеготовности, сообщили в Минобороны России. Учения проходили в акватории базы подводных сил ТОФ, уточнили в ведомстве. По замыслу учений в акватории бухты был обнаружен неизвестный движущийся подводный объект. На перехват на катере выдвинулась группа боевых пловцов, которые провели операцию по обезвреживанию условного нарушителя. Также специалисты ПДСС уничтожили якорную мину, поставленную условным противником в акватории бухты. Внезапная проверка боеготовности ТОФ, части ВКС и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основной целью проверки является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

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россия, тихоокеанский флот вмф россии, воздушно-космические силы россии, безопасность