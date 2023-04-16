https://ria.ru/20230416/tayvan-1865709829.html

Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню

Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню - РИА Новости, 16.04.2023

Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню

На фоне ситуации вокруг Тайваня необходимо скорейшее проведение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана, заявила в воскресенье... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T23:15

2023-04-16T23:15

2023-04-16T23:18

в мире

китай

тайвань

анналена бербок

большая двадцатка

энтони блинкен

цинь ган

сша

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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. На фоне ситуации вокруг Тайваня необходимо скорейшее проведение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана, заявила в воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF. "На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась", - заявила она . Она напомнила, что Блинкен еще при последней встрече министров в формате G20 анонсировал, что встретится со своим китайским коллегой, однако после этого произошел инцидент с китайским аэростатом, который был сбит американцами над Атлантическим океаном. Бербок находится на встрече глав МИД G7 в японском Каруидзаве, встреча продлится до 18 апреля. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай отказывается разрешить Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html

https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html

китай

тайвань

сша

германия

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в мире, китай, тайвань, анналена бербок, большая двадцатка, энтони блинкен, цинь ган, сша, g7, германия