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Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню - РИА Новости, 16.04.2023
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23:15 16.04.2023 (обновлено: 23:18 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/tayvan-1865709829.html
Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню
Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню - РИА Новости, 16.04.2023
Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню
На фоне ситуации вокруг Тайваня необходимо скорейшее проведение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана, заявила в воскресенье... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T23:15
2023-04-16T23:18
в мире
китай
тайвань
анналена бербок
большая двадцатка
энтони блинкен
цинь ган
сша
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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. На фоне ситуации вокруг Тайваня необходимо скорейшее проведение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана, заявила в воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF. "На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась", - заявила она . Она напомнила, что Блинкен еще при последней встрече министров в формате G20 анонсировал, что встретится со своим китайским коллегой, однако после этого произошел инцидент с китайским аэростатом, который был сбит американцами над Атлантическим океаном. Бербок находится на встрече глав МИД G7 в японском Каруидзаве, встреча продлится до 18 апреля. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай отказывается разрешить Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html
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в мире, китай, тайвань, анналена бербок, большая двадцатка, энтони блинкен, цинь ган, сша, g7, германия
В мире, Китай, Тайвань, Анналена Бербок, Большая двадцатка, Энтони Блинкен, Цинь Ган, США, G7, Германия
Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню

Глава МИД Германии Бербок заявила о необходимости скорейшей встречи Китая и США по Тайваню

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. На фоне ситуации вокруг Тайваня необходимо скорейшее проведение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана, заявила в воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.
"На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась", - заявила она .
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Она напомнила, что Блинкен еще при последней встрече министров в формате G20 анонсировал, что встретится со своим китайским коллегой, однако после этого произошел инцидент с китайским аэростатом, который был сбит американцами над Атлантическим океаном.
Бербок находится на встрече глав МИД G7 в японском Каруидзаве, встреча продлится до 18 апреля.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай отказывается разрешить Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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13 апреля, 13:09
 
В миреКитайТайваньАнналена БербокБольшая двадцаткаЭнтони БлинкенЦинь ГанСШАG7Германия
 
 
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