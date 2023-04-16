Глава МИД Германии призвала Китай и США к проведению встречи по Тайваню
Глава МИД Германии Бербок заявила о необходимости скорейшей встречи Китая и США по Тайваню
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. На фоне ситуации вокруг Тайваня необходимо скорейшее проведение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана, заявила в воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.
"На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась", - заявила она .
Она напомнила, что Блинкен еще при последней встрече министров в формате G20 анонсировал, что встретится со своим китайским коллегой, однако после этого произошел инцидент с китайским аэростатом, который был сбит американцами над Атлантическим океаном.
Бербок находится на встрече глав МИД G7 в японском Каруидзаве, встреча продлится до 18 апреля.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай отказывается разрешить Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом американскими военными в феврале.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.