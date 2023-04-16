https://ria.ru/20230416/tayvan-1865612475.html

Тайвань заявил, что падение ракеты КНР не повлияло на безопасность острова

Тайвань заявил, что падение ракеты КНР не повлияло на безопасность острова - РИА Новости, 16.04.2023

Тайвань заявил, что падение ракеты КНР не повлияло на безопасность острова

Обломки китайской космической ракеты, упавшие в акваторию Восточно-Китайского моря к северу от острова Тайвань, не повлияли на безопасность острова, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:06

2023-04-16T07:06

2023-04-16T07:06

тайвань

китай

восточно-китайское море

в мире

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Обломки китайской космической ракеты, упавшие в акваторию Восточно-Китайского моря к северу от острова Тайвань, не повлияли на безопасность острова, сообщили в тайваньском министерстве обороны. Управление по безопасности на море КНР в четверг выпустило уведомление о том, что в первой половине дня 16 апреля возможно падение ракетных обломков в акваторию Восточно-Китайского моря к северу от острова Тайвань. Отмечалось, что с 09.00 до 15.00 16 апреля запрещается доступ к данному району. "Отдельные обломки ракеты упали в море к северу от Тайваня в обозначенной зоне, не оказав влияния на внутреннюю безопасность Тайваня", - приводит слова министерства обороны острова Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) в воскресенье сообщила, что в 9.36 по местному времени (4.36 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая осуществила успешный запуск метеорологического спутника Fengyun-3 с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20230415/kitay-1865554131.html

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

тайвань

китай

восточно-китайское море

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тайвань, китай, восточно-китайское море, в мире