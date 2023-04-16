Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия
ООН: стороны в Судане согласились приостановить бои в воскресенье с 16.00 до 19.00
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ООН, 16 апр - РИА Новости. Стороны конфликта в Судане согласились на предложенное ООН гуманитарное прекращение боев с 16.00 до 19.00, говорится в сообщении Миссии ООН в Судане.
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"Генерал Бурхан, командующий Суданскими вооруженными силами, и генерал Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами быстрого реагирования, согласились с предложением спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкера Пертеса и Трехстороннего механизма взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия по гуманитарным соображениям сегодня с 16.00 до 19.00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спецпредставитель возлагает на стороны и их силы ответственность за выполнение взятого обязательства.