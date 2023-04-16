https://ria.ru/20230416/sudan-1865686433.html

Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия

Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия - РИА Новости, 16.04.2023

Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия

Стороны конфликта в Судане согласились на предложенное ООН гуманитарное прекращение боев с 16.00 до 19.00, говорится в сообщении Миссии ООН в Судане. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T18:55

2023-04-16T18:55

2023-04-16T18:55

в мире

судан

оон

столкновения в хартуме

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Стороны конфликта в Судане согласились на предложенное ООН гуманитарное прекращение боев с 16.00 до 19.00, говорится в сообщении Миссии ООН в Судане. Отмечается, что спецпредставитель возлагает на стороны и их силы ответственность за выполнение взятого обязательства.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865675565.html

судан

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, оон, столкновения в хартуме