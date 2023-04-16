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Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия - РИА Новости, 16.04.2023
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18:55 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/sudan-1865686433.html
Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия
Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия - РИА Новости, 16.04.2023
Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия
Стороны конфликта в Судане согласились на предложенное ООН гуманитарное прекращение боев с 16.00 до 19.00, говорится в сообщении Миссии ООН в Судане. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:55
2023-04-16T18:55
в мире
судан
оон
столкновения в хартуме
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Стороны конфликта в Судане согласились на предложенное ООН гуманитарное прекращение боев с 16.00 до 19.00, говорится в сообщении Миссии ООН в Судане. Отмечается, что спецпредставитель возлагает на стороны и их силы ответственность за выполнение взятого обязательства.
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в мире, судан, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, ООН, Столкновения в Хартуме
Стороны в Судане согласились приостановить боевые действия

ООН: стороны в Судане согласились приостановить бои в воскресенье с 16.00 до 19.00

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 апр - РИА Новости. Стороны конфликта в Судане согласились на предложенное ООН гуманитарное прекращение боев с 16.00 до 19.00, говорится в сообщении Миссии ООН в Судане.
«
"Генерал Бурхан, командующий Суданскими вооруженными силами, и генерал Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами быстрого реагирования, согласились с предложением спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкера Пертеса и Трехстороннего механизма взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия по гуманитарным соображениям сегодня с 16.00 до 19.00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спецпредставитель возлагает на стороны и их силы ответственность за выполнение взятого обязательства.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Суданские ВС согласились открыть гуманитарные коридоры
Вчера, 17:20
 
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