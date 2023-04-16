https://ria.ru/20230416/sudan-1865675565.html
Суданские ВС согласились открыть гуманитарные коридоры
Суданские ВС согласились открыть гуманитарные коридоры - РИА Новости, 16.04.2023
Суданские ВС согласились открыть гуманитарные коридоры
Суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры в воскресенье вечером на три часа, говорится в заявлении вооруженных сил. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:20
2023-04-16T17:20
2023-04-16T17:20
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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры в воскресенье вечером на три часа, говорится в заявлении вооруженных сил. "Суданские вооруженные силы согласны с предложением ООН открыть безопасные пути для гуманитарных случаев на три часа начиная с четырех часов дня (17.00 мск)", - говорится в сообщении. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html
https://ria.ru/20230416/sudan-1865665487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, оон, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, ООН, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Суданские ВС согласились открыть гуманитарные коридоры
Суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры в воскресенье на три часа
ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры в воскресенье вечером на три часа, говорится в заявлении вооруженных сил.
"Суданские вооруженные силы согласны с предложением ООН
открыть безопасные пути для гуманитарных случаев на три часа начиная с четырех часов дня (17.00 мск)", - говорится в сообщении.
В Судане в воскресенье пять мирных жителей погибли из-за боев
В субботу в Судане
начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме
, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций.
Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане