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ВПП ООН временно прекратила работу в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
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15:48 16.04.2023 (обновлено: 16:10 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/sudan-1865663370.html
ВПП ООН временно прекратила работу в Судане
ВПП ООН временно прекратила работу в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
ВПП ООН временно прекратила работу в Судане
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно прекращает работу в Судане после гибели трех своих сотрудников, заявила директор организации Синди... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:48
2023-04-16T16:10
судан
оон
в мире
столкновения в хартуме
хартум (город)
северный дарфур
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РИМ, 16 апр – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно прекращает работу в Судане после гибели трех своих сотрудников, заявила директор организации Синди Маккейн."Я потрясена и убита горем в связи с трагической гибелью в субботу трех сотрудников ВПП, 15 апреля, в результате насилия в Кабкабии, (провинция) Северный Дарфур, когда они выполняли свои обязанности по спасению жизней на переднем краю глобального продовольственного кризиса", - говорится в заявлении главы ВПП. По ее словам, в том же инциденте пострадали еще два сотрудника организации."Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане. ВПП стремится помогать суданскому народу, сталкивающемуся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших команд и партнеров не гарантирована", - заявила Маккейн.Она добавила, что в отдельном происшествии "значительные повреждения" получил самолет Службы гуманитарной авиации ООН (UNHAS), находившийся в распоряжении ВПП. Он попал под обстрел в аэропорту Хартума в субботу. По ее словам, стороны конфликта в стране "должны прийти к соглашению, которое обеспечит безопасность гуманитарных работников на местах и позволит продолжать доставку жизненно важной гуманитарной помощи народу Судана". Маккейн "требует немедленных шагов, чтобы гарантировать безопасность" своих сотрудников.В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html
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судан
хартум (город)
северный дарфур
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судан, оон, в мире, столкновения в хартуме, хартум (город), северный дарфур
Судан, ООН, В мире, Столкновения в Хартуме, Хартум (город), Северный Дарфур
ВПП ООН временно прекратила работу в Судане

ВПП ООН временно прекратила работу в Судане после гибели трех сотрудников

© AFP 2023Ситуация в Хартуме, Судан
Ситуация в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023
Ситуация в Хартуме, Судан
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РИМ, 16 апр – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно прекращает работу в Судане после гибели трех своих сотрудников, заявила директор организации Синди Маккейн.
"Я потрясена и убита горем в связи с трагической гибелью в субботу трех сотрудников ВПП, 15 апреля, в результате насилия в Кабкабии, (провинция) Северный Дарфур, когда они выполняли свои обязанности по спасению жизней на переднем краю глобального продовольственного кризиса", - говорится в заявлении главы ВПП. По ее словам, в том же инциденте пострадали еще два сотрудника организации.
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"Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане. ВПП стремится помогать суданскому народу, сталкивающемуся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших команд и партнеров не гарантирована", - заявила Маккейн.
Она добавила, что в отдельном происшествии "значительные повреждения" получил самолет Службы гуманитарной авиации ООН (UNHAS), находившийся в распоряжении ВПП. Он попал под обстрел в аэропорту Хартума в субботу. По ее словам, стороны конфликта в стране "должны прийти к соглашению, которое обеспечит безопасность гуманитарных работников на местах и позволит продолжать доставку жизненно важной гуманитарной помощи народу Судана". Маккейн "требует немедленных шагов, чтобы гарантировать безопасность" своих сотрудников.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
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