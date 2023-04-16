https://ria.ru/20230416/sudan-1865662240.html

В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы

В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы - РИА Новости, 16.04.2023

В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы

В ходе конфликта в Судане в субботу погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП), ударам подвергается и инфраструктура ООН, говорится в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:40

2023-04-16T15:40

2023-04-16T15:40

в мире

судан

хартум (город)

северный дарфур

оон

столкновения в хартуме

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ООН, 16 апр - РИА Новости. В ходе конфликта в Судане в субботу погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП), ударам подвергается и инфраструктура ООН, говорится в заявлении миссии ООН в Судане. "Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Интегрированной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осудил нападение на сотрудников ООН и гуманитарные объекты в Дарфуре", - сказано в сообщении миссии. "Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы были убиты в ходе столкновений, вспыхнувших в Кабкабии в Северном Дарфуре, 15 апреля при исполнении своих служебных обязанностей", - отмечается в сообщении. Сообщается, что Пертес "также крайне потрясен сообщениями о попадании снарядов в помещения ООН и других гуманитарных организаций, а также сообщениями о разграблении зданий ООН и других гуманитарных организаций в нескольких местах в Дарфуре". Пертес призвал все стороны соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечивать охрану и безопасность персонала ООН и всего гуманитарного персонала. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865577129.html

судан

хартум (город)

северный дарфур

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, хартум (город), северный дарфур, оон, столкновения в хартуме