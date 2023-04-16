https://ria.ru/20230416/sudan-1865649089.html

Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам

Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 16.04.2023

Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам

Талибы (движение "Талибан"*) призвали стороны конфликта в Судане к переговорам, сообщается в заявлении временного правительства страны. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:15

2023-04-16T13:15

2023-04-16T13:16

в мире

судан

хартум (город)

забиулла муджахид

талибан

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) призвали стороны конфликта в Судане к переговорам, сообщается в заявлении временного правительства страны. "Исламский Эмират Афганистана (используемое талибами название страны - ред.) глубоко опечален инцидентом, произошедшем в нашей братской мусульманской стране… Поскольку он все еще находится на начальной стадии, Исламский Эмират рекомендует правительству Судана и его народу как можно скорее прекратить столкновения и разрешить вопрос посредством консультаций и политического диалога", - говорится в документе, опубликованном представителем талибов Забиуллой Муджахидом. В заявлении талибы предупредили народ Судана о рисках войны, которая может ослабить правительство и создать условия для иностранного вторжения. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, а все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также представители армии отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, хартум (город), забиулла муджахид, талибан, столкновения в хартуме