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Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 16.04.2023
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13:15 16.04.2023 (обновлено: 13:16 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/sudan-1865649089.html
Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам
Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам - РИА Новости, 16.04.2023
Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам
Талибы (движение "Талибан"*) призвали стороны конфликта в Судане к переговорам, сообщается в заявлении временного правительства страны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T13:15
2023-04-16T13:16
в мире
судан
хартум (город)
забиулла муджахид
талибан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) призвали стороны конфликта в Судане к переговорам, сообщается в заявлении временного правительства страны. "Исламский Эмират Афганистана (используемое талибами название страны - ред.) глубоко опечален инцидентом, произошедшем в нашей братской мусульманской стране… Поскольку он все еще находится на начальной стадии, Исламский Эмират рекомендует правительству Судана и его народу как можно скорее прекратить столкновения и разрешить вопрос посредством консультаций и политического диалога", - говорится в документе, опубликованном представителем талибов Забиуллой Муджахидом. В заявлении талибы предупредили народ Судана о рисках войны, которая может ослабить правительство и создать условия для иностранного вторжения. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, а все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также представители армии отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html
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в мире, судан, хартум (город), забиулла муджахид, талибан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Забиулла Муджахид, Талибан, Столкновения в Хартуме
Талибы призвали стороны конфликта в Судане к переговорам

Талибы предупредили народ Судана о рисках войны, которая может ослабить правительство

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) призвали стороны конфликта в Судане к переговорам, сообщается в заявлении временного правительства страны.
"Исламский Эмират Афганистана (используемое талибами название страны - ред.) глубоко опечален инцидентом, произошедшем в нашей братской мусульманской стране… Поскольку он все еще находится на начальной стадии, Исламский Эмират рекомендует правительству Судана и его народу как можно скорее прекратить столкновения и разрешить вопрос посредством консультаций и политического диалога", - говорится в документе, опубликованном представителем талибов Забиуллой Муджахидом.
Суданские военнослужащие из формирования СБР - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Главком ВС Судана распустил силы быстрого реагирования
15 апреля, 22:00
В заявлении талибы предупредили народ Судана о рисках войны, которая может ослабить правительство и создать условия для иностранного вторжения.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, а все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также представители армии отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР
15 апреля, 20:00
 
В миреСуданХартум (город)Забиулла МуджахидТалибанСтолкновения в Хартуме
 
 
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